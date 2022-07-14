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СБУ оголосила підозри майже всім топкерівникам Держпродспоживслужби

14/07/2022 15:02

Правоохоронці викрили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів масштабну протиправну схему з розкрадання держкоштів на фікції програмного забезпечення.

Керівництво Держпродспоживслужби намагалося створити підконтрольне підприємство, яке протягом 2022 року мало незаконно “освоїти” понад 650 мільйонів гривень з бюджету.

Про це в четвер, 14 липня, інформує пресцентр СБУ.

“Завдяки роботі СБУ на випередження злочинним намірам вдалося запобігти, а причетним фігурантам – уже повідомлено про підозри”, – зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Серед підозрюваних – двоє чиновників категорії “А”, що належить до вищого корпусу державної служби в Україні: в.о. голови Держпродспоживслужби, його заступник, директор фінансового департаменту, керівник сектору державних закупівель.

А також в.о. директора одного з державних підприємств та керівник приватної компанії.

Ці посадовці хотіли створити підконтрольне їм підприємство, головним завданням якого була участь у тендерних процедурах.

Своєю чергою в ДБР повідомили, що виконувачу обов’язків Держпродспоживслужби, його заступнику, двом керівникам підрозділів, одному колишньому працівнику державної установи та приватному підприємцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

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Україна

СБУ оголосила підозри майже всім топкерівникам Держпродспоживслужби

Правоохоронці викрили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів масштабну протиправну схему з розкрадання держкоштів на фікції програмного забезпечення. Керівництво Держпродспоживслужби намагалося створити підконтрольне...

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