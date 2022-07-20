У РФ утилізують найбільший у світі атомний підводний човен “Дмітрій Донской”

Найбільший у світі атомний підводний човен “Дмітрій Донской” утилізують. Його вже вивели зі складу Військово-морського флоту Російської Федерації.
Про це в середу, 20 липня, інформує “РИА Новости”.
“Дмітрій Донской” – проєкт 941 “Акула”, за класифікацією НАТО – SSBN Typhoon. Підводний човен увійшов до бойового складу ВМФ СРСР у 1980 році.
У 2002-му його модернізували і переозброїли на “Булаву” для випробувань цієї ракети перед прийняттям на озброєння.
Усього було збудовано шість кораблів проєкту 941. Зараз три кораблі утилізовані, ТК-208 “Дмітрій Донской” був у строю як дослідний корабель, ще два — ТК-17 і ТК-20 – в резерві.
Зазначається, що ім’я “Дмітрій Донской” вже присвоєно іншому стратегічному атомному підводному човну класу “Борей-А” (проєкт 955А), який закладено минулого року на суднобудівному комплексі “Севмаш” у російському Сєвєродвінську Архангельської області.
Характеристики атомного підводного човна “Дмітрій Донской”:
Озброєння:
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