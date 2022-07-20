У РФ утилізують найбільший у світі атомний підводний човен “Дмітрій Донской”

Найбільший у світі атомний підводний човен “Дмітрій Донской” утилізують. Його вже вивели зі складу Військово-морського флоту Російської Федерації.

Про це в середу, 20 липня, інформує “РИА Новости”.

“Дмітрій Донской” – проєкт 941 “Акула”, за класифікацією НАТО – SSBN Typhoon. Підводний човен увійшов до бойового складу ВМФ СРСР у 1980 році.

У 2002-му його модернізували і переозброїли на “Булаву” для випробувань цієї ракети перед прийняттям на озброєння.

Усього було збудовано шість кораблів проєкту 941. Зараз три кораблі утилізовані, ТК-208 “Дмітрій Донской” був у строю як дослідний корабель, ще два — ТК-17 і ТК-20 – в резерві.

Зазначається, що ім’я “Дмітрій Донской” вже присвоєно іншому стратегічному атомному підводному човну класу “Борей-А” (проєкт 955А), який закладено минулого року на суднобудівному комплексі “Севмаш” у російському Сєвєродвінську Архангельської області.

Характеристики атомного підводного човна “Дмітрій Донской”:

швидкість (надводна) – 12 вузлів;

швидкість (підводна) – 27 вузлів (50 км/год);

робоча глибина занурення – 320 м;

гранична глибина занурення – 400 м;

автономність плавання – 120 діб;

екіпаж – 165 осіб (зокрема 51 офіцер);

водотоннажність надводна повна — 23 200 т;

водотоннажність підводна – 49 800 т;

довжина найбільша – 172 м;

ширина – 23,3 м;

висота – 26 м;

середня осадка – 11 м.

Озброєння:

6 торпедних апаратів калібру 533 мм;

22 торпеди та ракето-торпеди “Водопад”;

20 балістичних ракет;

засоби ППО – 8 ПЗРК “Ігла”.

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