У безпечні регіони України перемістилися вже 678 підприємств, процес релокації триває, – Кабмін

Будівля Кабміну. Фото: Новинарня

Станом на 15 липня за програмою релокації в безпечні регіони було переміщено загалом 678 підприємств, і 68% із них (467 підприємств) уже відновили свою роботу.

Про це повідомив під час засідання Кабінету Міністрів у вівторок, 19 липня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Урядовий портал.

“Ми допомагаємо бізнесу не просто фізично переїхати, а й швидко вирішити всі бюрократичні та операційні питання, пов’язані з його запуском на новому місці. Надаємо можливість фактично безкоштовної оренди майна для розміщення”, — зазначив глава уряду.

Він також розповів, що уряд виплатив уже 37 мільйонів гривень роботодавцям, які наймали працівників серед внутрішньо переміщених осіб.

За словами Шмигаля, Кабмін також очікує на голосування у Верховній Раді за законопроект, який має суттєво прискорити приватизацію державного майна та державних підприємств.

“Це пришвидшення малої приватизації та усунення зайвих бюрократичних норм. Це нові можливості для бізнесу – купити об’єкт і вдихнути в нього нове життя, особливо під час релокації”, — наголосив прем’єр.

Раніше Кабінет Міністрів повідомив, що через платформу цифрової взаємодії для допомоги в релокації подали заявки загалом 1 732 компаній.

Серед підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку становлять підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (38,7 %), переробної промисловості (33,1 %), інформації та телекомунікації (5,9 %), професійної, наукової й технічної діяльності (5,3%).

Більшість компаній перемістили свої потужності до Львівської (24,6% релокованих підприємств), Закарпатської (16,1%) та Чернівецької (11,4%) областей.

“Державна допомога надається не тільки на етапах фізичного перевезення та запуску підприємства на новому місці. Бізнес отримує супровід і надалі, після відновлення діяльності. Це підбір працівників, налагодження взаємодії з постачальниками сировини та організація логістики, пошук нових ринків для збуту продукції”, – розповідала заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Прийом заявок на участь у програмі допомоги в релокації триває. Для цього необхідно зареєструватися на платформі цифрової взаємодії тут.

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