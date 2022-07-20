У безпечні регіони України перемістилися вже 678 підприємств, процес релокації триває, – Кабмін

Станом на 15 липня за програмою релокації в безпечні регіони було переміщено загалом 678 підприємств, і 68% із них (467 підприємств) уже відновили свою роботу.
Про це повідомив під час засідання Кабінету Міністрів у вівторок, 19 липня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Урядовий портал.
“Ми допомагаємо бізнесу не просто фізично переїхати, а й швидко вирішити всі бюрократичні та операційні питання, пов’язані з його запуском на новому місці. Надаємо можливість фактично безкоштовної оренди майна для розміщення”, — зазначив глава уряду.
Він також розповів, що уряд виплатив уже 37 мільйонів гривень роботодавцям, які наймали працівників серед внутрішньо переміщених осіб.
За словами Шмигаля, Кабмін також очікує на голосування у Верховній Раді за законопроект, який має суттєво прискорити приватизацію державного майна та державних підприємств.
“Це пришвидшення малої приватизації та усунення зайвих бюрократичних норм. Це нові можливості для бізнесу – купити об’єкт і вдихнути в нього нове життя, особливо під час релокації”, — наголосив прем’єр.
Раніше Кабінет Міністрів повідомив, що через платформу цифрової взаємодії для допомоги в релокації подали заявки загалом 1 732 компаній.
Серед підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку становлять підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (38,7 %), переробної промисловості (33,1 %), інформації та телекомунікації (5,9 %), професійної, наукової й технічної діяльності (5,3%).
Більшість компаній перемістили свої потужності до Львівської (24,6% релокованих підприємств), Закарпатської (16,1%) та Чернівецької (11,4%) областей.
“Державна допомога надається не тільки на етапах фізичного перевезення та запуску підприємства на новому місці. Бізнес отримує супровід і надалі, після відновлення діяльності. Це підбір працівників, налагодження взаємодії з постачальниками сировини та організація логістики, пошук нових ринків для збуту продукції”, – розповідала заступник міністра економіки Тетяна Бережна.
Прийом заявок на участь у програмі допомоги в релокації триває. Для цього необхідно зареєструватися на платформі цифрової взаємодії тут.
Читайте також:
Як релокувати бізнес на безпечну територію: поради юристів
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
Станом на 15 липня за програмою релокації в безпечні регіони було переміщено загалом 678 підприємств, і 68% із них (467 підприємств) уже відновили свою роботу. Про це повідомив під...
Угорщина не заперечує проти транзиту зброї через свою територію до України, – МЗС
Лондонська прем’єра фільму “Будинок “Слово” завершила кінофестиваль I Will Tell 2022
Учасником “зернових” переговорів у Стамбулі був генерал ГРУ Володимир Алексєєв, – Bellingcat
Рада утворила спецкомісію для контролю за використанням міжнародної допомоги
Росія приготувала для бурятів-відмовників не почесті, а СІЗО
На Донеччині “едельвейси” зірвали наступ окупантів і змусили їх тікати. ВІДЕО
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/
Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.
Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon
При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні
Головний редактор: Дмитро Лиховій
Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com
+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02