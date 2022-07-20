Росгвардійці, яких звільнили за відмову воювати в Україні, подали позови до суду

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Дев’ятеро росгвардійців із Хакасії, яких звільнили після відмови їхати воювати в Україну, подали позови до регіонального верховного суду з вимогою поновити їх на службі.

Про це з посиланням на голову правозахисної організації “Агора” Павла Чикова повідомляє російське видання “Медіазона“.

За даними Чикова, справи нацгвардійців розглядають у закритому режимі, оскільки вони містять державну таємницю.

При цьому в абаканському СІЗО з квітня перебуває головний редактор видання “Новий фокус” Михайло Афанасьєв, який першим опублікував інформацію про відмову гвардійців із Хакасії брати участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Афанасьєва звинувачують за статтею кримінального кодексу РФ (“поширення фейків” про російську армію з використанням службового становища).

Від початку масштабного вторгнення російських військ в Україну правозахисники регулярно повідомляють про відмови представників різних силових структур РФ їхати воювати або продовжувати брати участь у війні.

19 липня стало відомо, що близько 300 військовослужбовців із дислокованої у Буйнакську 136-ї мотострілецької бригади через місяць після початку повномасштабної війни РФ в Україні відмовилися продовжувати брати в ній участь і самовільно залишили місця дислокацій військ.

Раніше повідомляли про відмову від участі у війні росгвардійців із Кабардино-Балкарії та Північної Осетії, ОМОНівців із кубанської оперативної роти, військовослужбовців та росгвардійців із Краснодара, Владикавказа, Нальчика, Черкеська і Ставрополя. Багато з них зазнають переслідування та тиску з боку влади і керівництва.

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