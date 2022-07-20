Home / Війна / Росгвардійці, яких звільнили за відмову воювати в Україні, подали позови до суду

Росгвардійці, яких звільнили за відмову воювати в Україні, подали позови до суду

20/07/2022 11:28

Дев’ятеро росгвардійців із Хакасії, яких звільнили після відмови їхати воювати в Україну, подали позови до регіонального верховного суду з вимогою поновити їх на службі.

Про це з посиланням на голову правозахисної організації “Агора” Павла Чикова повідомляє російське видання “Медіазона“.

За даними Чикова, справи нацгвардійців розглядають у закритому режимі, оскільки вони містять державну таємницю.

При цьому в абаканському СІЗО з квітня перебуває головний редактор видання “Новий фокус” Михайло Афанасьєв, який першим опублікував інформацію про відмову гвардійців із Хакасії брати участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Афанасьєва звинувачують за статтею кримінального кодексу РФ (“поширення фейків” про російську армію з використанням службового становища).

Від початку масштабного вторгнення російських військ в Україну правозахисники регулярно повідомляють про відмови представників різних силових структур РФ їхати воювати або продовжувати брати участь у війні.

19 липня стало відомо, що близько 300 військовослужбовців із дислокованої у Буйнакську 136-ї мотострілецької бригади через місяць після початку повномасштабної війни РФ в Україні відмовилися продовжувати брати в ній участь і самовільно залишили місця дислокацій військ.

Раніше повідомляли про відмову від участі у війні росгвардійців із Кабардино-Балкарії та Північної Осетії, ОМОНівців із кубанської оперативної роти, військовослужбовців та росгвардійців із Краснодара, Владикавказа, Нальчика, Черкеська і Ставрополя. Багато з них зазнають переслідування та тиску з боку влади і керівництва.

Читайте також:
Росія приготувала для бурятів-відмовників не почесті, а СІЗО

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У безпечні регіони України перемістилися вже 678 підприємств, процес релокації триває, – Кабмін

Станом на 15 липня за програмою релокації в безпечні регіони було переміщено загалом 678 підприємств, і 68% із них (467 підприємств) уже відновили свою роботу. Про це повідомив під...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse