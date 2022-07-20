Одеса залишає Всесвітній клуб одеситів через росіян

Одеська міська рада припиняє взаємодію із Всесвітнім клубом одеситів.
Про це рішення написав мер Одеси Геннадій Труханов у середу, 20 липня.
Точкою неповернення стало те, що попри війну з Росією, переможцями літературного конкурсу, організованого клубом, стали російські письменники. В журі також були росіяни.
Він додав, що президентом клубу є письменник Михайло Жванецький.
У коментарях до цього допису погляди одеситів радикально розділилися – є чимало людей, які вважають таке рішення міського голови помилкою, але й українців, які підтримують – не менше.
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