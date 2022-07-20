Філатов анонсував “лагідну українізацію” Дніпра

Міська рада Дніпра розгляне наступного місяця програму сприяння впровадження в місті української мови, що буде початком “лагідної українізації” міста.
Про це заявив у зверненні до депутатів у середу, 20 липня, мер Дніпра Борис Філатов.
“Настав час згадати, що громадяни країни, які живуть за своєю Конституцією, повинні керуватися нею у всіх випадках”, – зазначив він, його цитує “Лівий берег”.
Відомо, що над розробкою програми працюватимуть постійна комісія з питань освіти, культури та спорту спільно з департаментами гуманітарної політики міської ради та національно-патріотичного виховання міськради.
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