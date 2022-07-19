Росіяни вдарили по житловому сектору Слов’янська, люди – під завалами

Російська армія завдала ще одного удару по Словʼянську Донецької області. За даними мера міста Вадима Ляха, було зафіксовано чотири вибухи, пошкоджено приватні будинки.
Про це повідомив мер міста Вадим Лях у вівторок, 19 липня.
“Під завалами залишаються люди. Є поранені. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Дані про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються”, – йдеться у повідомленні.
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