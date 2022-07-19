Росіяни вдарили по центру Краматорська, щонайменше одна загибла людина

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Росіяни вдарили по центральній частині Краматорська Донецької області, є жертви серед мирного населення.
Про це у вівторок, 19 липня, повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
“Удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники”, – написав він на ФБ.
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що відомо про щонайменше одну загиблу людину.
За попередніми даними, росіяни били по центральній частині міста авіаційними ракетами. У житлових будинках, які опинилися в епіцентрі удару, гасять пожежі.
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