Росіяни вдарили по центру Краматорська, щонайменше одна загибла людина

Фото з ФБ Олександра Гончаренка

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Росіяни вдарили по центральній частині Краматорська Донецької області, є жертви серед мирного населення.

Про це у вівторок, 19 липня, повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

“Удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники”, – написав він на ФБ.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що відомо про щонайменше одну загиблу людину.

За попередніми даними, росіяни били по центральній частині міста авіаційними ракетами. У житлових будинках, які опинилися в епіцентрі удару, гасять пожежі.

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