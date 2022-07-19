Новим міністром соцполітики стала Оксана Жолнович

Верховна Рада призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики України.
Про це у вівторок, 19 липня, повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
“За” призначення Жолнович проголосували 282 депутати:
Досі Оксана Жолнович керувала департаментом соціальної політики та охорони здоров’я в офісі президента.
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