На посаду Джонсона вже претендують Сунак, Мордонт і Трасс

Пенні Мордонт, Ліз Трасс і Ріші Сунак

За результатами четвертого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся сьогодні, участь у виборах братимуть троє кандидатів.

Про це у вівторок, 19 липня, інформує “Європейська правда”.

За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, один голос не було зараховано. За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли:

молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (92, було 82);

колишній міністр фінансів Ріші Сунак (118, було 115);

міністерка закордонних справ Ліз Трасс (86, було 71).

Натомість колишня міністерка із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох набрала найменшу кількість голосів – 59 (було 58) – і вибуває з перегонів.

Завтра відбудеться останній тур голосування депутатів, під час якого оберуть двох фіналістів.

У четвер, 21 липня, британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

Нагадаємо, 7 липня глава британського уряду Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії. Це означає і втрату прем’єрської посади, але Джонсон планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера восени.

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