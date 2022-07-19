На посаду Джонсона вже претендують Сунак, Мордонт і Трасс

За результатами четвертого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся сьогодні, участь у виборах братимуть троє кандидатів.
Про це у вівторок, 19 липня, інформує “Європейська правда”.
За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, один голос не було зараховано. За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли:
Натомість колишня міністерка із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох набрала найменшу кількість голосів – 59 (було 58) – і вибуває з перегонів.
Завтра відбудеться останній тур голосування депутатів, під час якого оберуть двох фіналістів.
У четвер, 21 липня, британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.
Нагадаємо, 7 липня глава британського уряду Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії. Це означає і втрату прем’єрської посади, але Джонсон планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера восени.
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