Ліз Трасс пообіцяла забезпечити поразку Путіна у війні проти України у разі обрання прем’єркою Британії

Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що у разі її обрання на посаду глави уряду, вона забезпечить поразку Росії у війні проти України.

Про це вона написала у статті в британському виданні The Telegraph, опублікованій 10 липня.

“Я боротимуся на виборах як консерватор і управлятиму країною як консерватор. На посаді прем’єр-міністра я візьмуся за справу: чи то забезпечення поразки Володимира Путіна в Україні, чи стимулювання економіки”, – зазначила вона.

Напередодні Трасс оголосила, що братиме участь у конкурсі на посаду лідера Консервативної партії. Потім вона боротиметься за крісло прем’єр-міністра країни.

46-річну Ліз Трасс давно називають потенційною наступницею чинного прем’єра Бориса Джонсона. Опитування показують, що вона користується популярністю серед членів Консервативної партії.

Нагадаємо, 7 липня глава британського уряду Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії. Це означає і втрату прем’єрської посади, але Джонсон планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера восени.

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