Голова Харківської ОВА повідомив про поранених і загиблих унаслідок обстрілів по області

Сьогодні зранку ворог обстріляв село Мосьпанове, двоє людей отримали поранення та госпіталізовані до медичних установ. Одна жінка була поранена через ранкові обстріли Циркунів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні 19 липня.

За його повідомленням, о третій ночі росіяни обстріляли село Коробочкине. Після четвертої окупанти завдали ракетного удару по селу Клугино-Башкирівка Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння, сталися пожежі.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Сталися дві пожежі на полях пшениці.

У Харківському районі внаслідок обстрілів сталася сильна пожежа в медичному закладі. Через постійні масовані обстріли пожежникам довелося двічі повертатися з місця пожежі, загасити вдалося лише з третьої спроби.

Загалом протягом доби 18 липня з пораненнями госпіталізували п’ять мирних мешканців. У Харківському районі – дві особи, в Чугуївському районі – три. На жаль, 75-річний чоловік через отримані травми внаслідок обстрілу в Харківському районі загинув.

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