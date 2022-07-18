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У Саратовській області РФ батьки ліквідованого в Україні окупанта купили собі за “гробові” нову “Ладу”. ВІДЕО

18/07/2022 22:56

У Саратовській області РФ батьки ліквідованого на війні в Україні російського окупанта Олексія Малова за “гробові” гроші купили собі нову машину.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в сюжеті програми “Вести недели” з Дмитром Кисельовим, оприлюдненому на телеканалі “Россия 1” в неділю, 17 липня.

Зазначається, що зробили вони це “на пам’ять про сина” і на камеру вирушили у першу поїздку на обновці – на цвинтар.

“Нова Lada куплена на те, що в народі називають “гробовими”, а офіційно – одноразовою допомогою сім’ї загиблого… Виїжджає вперше – на цвинтар”, – йдеться в сюжеті.

Російські пропагандисти повідомили, що мова про сім’ю загиблого 26 лютого в Україні старшого сержанта ЗС РФ Олексія Малова.

Його батько розповів, що Олексій мріяв саме про білу “Ладу”, й тому прийняли рішення купити цей автомобіль на згадку про сина, що “як діди та прадіди бився із фашизмом”.

Рідний брат російського окупанта – Олександр Малов – також військовослужбовець і поки що воює в Україні, зараз перебуває у двотижневій відпустці. Отже, в батьків рашистів є шанс придбати ще один автомобіль.

“На російському державному ТБ вийшов сюжет про те, як щасливий батько загиблого в Україні російського карателя отримав за нього виплати та купив нову «Ладу». «На згадку про сина купили нову машину» – діловито повідомляє дідок. Сукa, та це ж прямо «Діамантова рука!». «А на премію, що мені належить за законом, я за порадою друзів вирішив придбати автомобіль «Москвич»… Вони просто живуть у божевільній радянській комедії”, – написав журналіст Денис Казанський.

“Оце я розумію, патріоти. На гробові, від 200-го в Україні сина-окупанта, купили “Ладу”.
Рівноцінна заміна. А могли ж просто пробухати”, – прокоментував засновник проєкту “Зупини Лося”, громадський активіст Костянтин Андріюк.

Як відомо, указ про виплати військовослужбовцям та їхнім сім’ям, які беруть участь у війні проти України, президент РФ Володимир Путін підписав 5 березня 2022 року. Близьким військових, які загинули під час так званої “спецоперації”, виплачують по 5 млн рублів (приблизно 2,5 млн грн), а поранені отримують по 3 млн рублів (майже 1,5 млн грн).

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