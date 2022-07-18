У битву за Бахмут росіяни вже кидають “мобілізованих” із окупованої Луганщини, – Гайдай

Російські військові намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута, в бій уже пішли мобілізовані чоловіки з нещодавно окупованих міст Луганщини.

Про це в понеділок, 18 липня, заявив глава ЛугОВА Сергій Гайдай.

“У великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10-15% населення. На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе.

Були упевнені, що “русский мир” – це, насамперед, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно.

Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи. Із повісткою. Саме цього вони “ждали и ждали” протягом декількох років?”, – написав він у телеграмі.

За даними Гайдая, основний напрям окупантів після Лисичанська – Бахмут, але “шлях до цього міста пролягає через ту невелику територію Луганщини, яка ще тримає оборону”.

Окупанти б’ють ракетами, застосовують авіацію, аби пробити українську оборону.

Вранці 17 липня населені пункти на межі Луганщини та Донеччини витримали п’ять авіаударів. Атак із артилерії та систем залпового вогню, до яких “вже всі звикли”, було 13.

“Росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак зазнали втрат та відійшли. Відбито наступ ворога і поблизу Білогорівки – там теж ворог перераховує тих, хто встиг повернутися на позиції”, – повідомив Гайдай.

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