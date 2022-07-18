Польща змінила правила в’їзду для громадян України з домашніми тваринами

Республіка Польща змінила процедуру перетину кордону з України для осіб, які подорожують з тваринами.
Спрощені правила перевезення домашніх тварин без ветеринарного паспорта більше не діють.
Про це в понеділок, 18 липня, інформує пресслужба Львівської митниці.
За даними Прикордонного уповноваженого Республіки Польща на Бещадській ділянці, в’їзд до Польщі тварин із мандрівниками відтепер дозволений за таких умов:
На початку повномасштабного російського вторгнення польська влада дозволила спрощений порядок перевезення домашніх тварин через кордон з України.
Було фактично скасовано обов’язок мати ветеринарний паспорт, а всі документи можна було виготовити після перетину кордону.
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