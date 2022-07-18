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Громадян, які втратили рідних через війну з РФ, планують звільнити від призову

18/07/2022 16:41

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт № 7481 щодо розширення переліку людей, які не підлягають призову під час мобілізації. Йдеться про тих, чиї рідні загинули на війні з Росією.

За відповідне рішення проголосували 298 народних обранців у понеділок, 18 липня, повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

Підготовка до другого читання буде за скороченою процедурою, 7 днів відведено на правки.

У пояснювальній записці зазначається, що проєкт закону розроблено через необхідність “передбачити положення закону, які б дозволяли отримати відстрочку особам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти не тільки під час проведення антитерористичної операції, а також під час операції Об’єднаних сил та під час дії воєнного стану”.

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