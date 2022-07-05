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Мобілізованим працівникам скасували збереження середнього заробітку, закон уже на підписі президента

05/07/2022 21:39

Військовослужбовці, що увільнені від роботи, втратять гарантію на отримання середнього заробітку на час призову на військову службу.

Як передає “Новинарня” в вівторок, 5 липня, відповідний законопроєкт вже ухвалено та направлено на підпис президенту.

Йдеться про документ №7251 “Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин”.

Він передбачає насамперед скасування виплати військовослужбовцям середнього заробітку, відповідно до частини 3 статті 119 Кодексу законів про працю України.

Це стосується строковиків, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, резервістів та тих, хто уклав контракт на проходження військової служби та працював на підприємствах, установах, організаціях тощо незалежно від підпорядкування та форми власності на час призову.

Водночас норма законодавства, що передбачає збереження місця роботи і посади, залишається незмінною.

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