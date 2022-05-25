Резніков пояснив, як нараховують зарплату армійцям під час війни

Додаткову винагороду за участь у бойових діях на період воєнного стану у розмірі 100 тисяч гривень українським захисникам нараховуватимуть на підставі бойових наказів і розпоряджень військового командування.

Про це в середу, 25 травня, повідомив міністр оборони Олексій Резніков у відеозверненні.

За словами глави українського оборонного відомства, іноді у рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися. Адже частина підрозділу маже мати бойовий наказ і брати участь у бойових діях, а частина – ні.

Для тих військовослужбовців, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, додаткова винагорода в розрахунку на місяць складає 30 тисяч гривень, або приблизно 1000 грн на день.

Для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць (приблизно 3 тисячі гривень на день).

Кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.

Платежі розведено на дві частини, тому що розмір щомісячного грошового забезпечення відомий. Він майже однаковий кожного місяця.

Водночас розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів.

Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більшу додаткову винагороду він отримає. Кожного місяця ця сума може суттєво відрізнятися.

Резніков наголосив, що окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть перебувати у бою, а інші – в пункті постійної дислокації, проходити злагодження чи виконувати інші, небойові завдання. Тому в рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.

Тобто, якщо військовослужбовець, скажімо, рядовий стрілець, півмісяця обороняв кордон з Угорщиною, а інші півмісяця брав безпосередню участь у боях на Харківщині чи Донеччині, сумарно за місяць йому буде нараховано:

щомісячне грошовt забезпечення у розмірі близько 13-14 тис. грн відповідно до посади та звання;

близько 15 тисяч гривень додаткової винагороди за несення служби під час воєнного стану;

близько 50 тис. гривень за безпосередню участь у бойових діях.

Тобто загальна сума у такому випадку для рядового стрільця складе 78-79 тис. грн мінус відрахування.

Для отримання грошових виплат військовослужбовець повинен мати рахунок у будь-якому українському банку. Ніхто не може примушувати військовослужбовця до вибору того чи іншого банку. Реквізити свого рахунку треба надати до фінансової служби вашої частини.

Виплата грошей військовослужбовцям здійснюється у поточному місяці за попередній. Тобто у травні за квітень. Вона ділиться на дві частини.

У першій декаді місяця військовослужбовці отримують щомісячне грошове забезпечення відповідно до посади, звання та інших параметрів.

У другій декаді відбувається нарахування додаткової винагороди, отих 30 чи 100 тисяч за воєнний стан та бойові.

Платежі розведено на дві частини, тому що розмір щомісячного грошового забезпечення відомий. Він майже однаковий кожного місяця.

А розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів.

Все залежить від бойових наказів.

“Чисельність особового складу сил оборони “вибухово” зросла у рази буквально за кілька тижнів. Тому досі трапляються випадки, що у тій чи іншій частині є якісь негаразди з виплатами.

Інколи були відсутні накази про зарахування людей на посади. Тому не було формальних підстав їм платити. Інколи фінансисти у частинах не до кінця розуміли, як здійснювати нарахування”, – визнав глава МОУ.

Для вирішення цих ситуацій Міністерством оборони сформовано спеціальні групи співробітників, які консультують фінансові служби з усіх питань.

“Згідно доповідей, які я отримую, у травні проблемних ситуацій було вже на порядок менше, ніж минулого місяця. Нюанси чи особливі ситуації з виплатами ще можуть бути, але в цілому систему вже налагоджено”, – сказав Резніков.

Якщо у вас виникають питання щодо грошового забезпечення, найперше ви маєте звернутися до безпосереднього командира чи його заступника по роботі з особовим складом. За необхідності можна також звернутися до фінансової служби вашої частини.

Якщо на вашу думку питання не вирішилось, ви можете зателефонувати на гарячу лінію Департаменту фінансів Міністерства оборони.

Особливо хочу звернути увагу на виплату нашим воїнам, які опинилися у полоні. Грошове забезпечення, яке вони повинні отримувати, виплачується членам родини за їхнім зверненням.

Початок виплат родинам може дещо затримуватися з об’єктивної причини. Адже для того, щоб розпочались ці виплати, має бути видано відповідний наказ про службове становище військовослужбовця.

Необхідно не тільки переконатися, що наш воїн у полоні, скажімо, побачити його на відео. Треба у визначеному порядку зафіксувати цей факт.

“Фінансисти Міноборони тримають на особливому контролі виплати родинам полонених. У разі потреби я прошу звертатися до Міністерства, ми усі питання вирішимо”, – сказав Резніков.

За його словами, у травні 2022 року за квітень місяць Міністерство оборони перерахувало військовослужбовцям Збройних сил України грошове забезпечення та додаткову винагороду сумарно на 51,5 млрд гривень.

У червні МОУ готується виплатити близько 64,5 млрд грн.

“Нагадаю, що у 2021 році приблизно таку суму сплатили за цілий рік”, – вказав міністр.

Міністр додав, що виступить із схожим зверненням щодо грошового забезпечення і виплат пораненим і родинам загиблих воїнів.

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