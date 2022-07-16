Державними нагородами відзначені 242 воїни, 43 – посмертно. СПИСОК

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АСПІДОВА Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта

БЕЗЗУБОВА Дмитра Вікторовича — старшого лейтенанта медичної служби

ВУСА Сергія Віталійовича — капітана

ГОРСЬКОГО Микиту Віталійовича — лейтенанта

КОТОВА Віталія В’ячеславовича — капітана

МЕЛЬНИЧУКА Олександра Володимировича (посмертно) — капітана

ПАСТУХА Сергія Івановича — капітана

ПОТУПЧИКА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта

РЕШЕТАРЯ Артура Вікторовича — майора

РИБАЛКА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта

ТАРАСЕНКА Михайла Михайловича — лейтенанта

ТКАЧОВА Михайла Івановича — підполковника

ТКАЧУКА Валентина Івановича — майора

ФЕЛОНЕНКА Дмитра Валентиновича — молодшого лейтенанта

ХАНЯ Петра Сергійовича — майора

ЧАЙКУ Володимира Володимировича — капітана

ЧЕРКЕВИЧА Віталія Андрійовича — підполковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ДАВИДЕНКА Володимира Ігоровича (посмертно) — старшого матроса

КУТУРГУ Вадима Анатолійовича (посмертно) — матроса

МАР’ЯНЕНКА Сергія Віталійовича (посмертно) — матроса

ОРЖИЄВСЬКОГО Миколу Володимировича (посмертно) — старшого матроса

РУЧКІНА Олександра Андрійовича — солдата

СВИРИДОВА Олега Олеговича (посмертно) — старшого матроса

ТАНАСОВА Сергія Івановича — лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АГАФОНОВА В’ячеслава Миколайовича — капітана

АНТОНОВА Олексія Вячеславовича — молодшого сержанта

АШТРАФ’ЯНА Станіслава Івановича — солдата

БІЛАНА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата

БІЛІЧЕНКА Максима Олеговича — молодшого сержанта

БОЙКА Олександра Олександровича — старшого солдата

БОЛЕДЗЮКА Миколу Мирославовича — молодшого сержанта

БОРТНІКА Юрія Володимировича — старшого лейтенанта

БУРИКА Станіслава Олександровича — солдата

ВАСИЛЬЄВА Василя Васильовича (посмертно) — солдата

ВАСИЛЬЄВА Євгена Миколайовича — солдата

ВЕДМЕДЯ Олександра Миколайовича — капітана

ВЕРЕМЕЙЧУКА Дмитра Сергійовича — солдата

ВЕРЕМЕЯ Тараса Володимировича (посмертно) — солдата

ВЕРПЕКУ Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ВНУКОВА Романа Олександровича (посмертно) — солдата

ГЕНА Семена Наумовича — молодшого сержанта

ГЕРАСИМЕНКА Івана Миколайовича — солдата

ГЕТЬМАНА Сергія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ДАВИДЕНКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) — головного сержанта

ДЕМИДОВА Артема Вадимовича — солдата

ДЄДИКУ Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта

ДЄМАКОВА Павла Ігоровича (посмертно) — сержанта

ДМІТРІЄВА Андрія Едуардовича — солдата

ДОВГАНЯ Віктора Івановича — солдата

ДРОГУ Владислава Юрійовича (посмертно) — солдата

ДУКАНИЧА Андрія Миколайовича (посмертно) — матроса

ДУНАЄВА Євгена Олександровича — молодшого сержанта

ЕВРІКОВА Валентина Андрійовича (посмертно) — солдата

ЖАРКА Івана Івановича — солдата

ЖДАНЮКА Василя Васильовича — солдата

ЖУРАВЛЬОВА Олексія Леонідовича — солдата

ЗАРВУ Юрія Олексійовича — старшого лейтенанта

ЗАЯЦЯ Олега Костянтиновича — солдата

ІВАНОВА Андрія Володимировича — солдата

ІЛЬЧЕНКА Дмитра Віталійовича — лейтенанта

КАРПОВА Олександра Володимировича — сержанта

КАЧАНОВА Віктора Сергійовича — солдата

КІРГАЧА Сергія Юрійовича — старшого солдата

КОВАЛЕНКА Віктора Володимировича — солдата

КОВАЛЕНКА Степана Олексійовича — солдата

КОНОФОЛЬСЬКОГО Кирила Андрійовича — солдата

КОЧНЄВА Вадима Леонідовича — солдата

КРАВЧЕНКА Вадима Сергійовича (посмертно) — солдата

КРАСНІКОВА Сергія Михайловича — солдата

КРИШТАЛЯ Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

КРИШТОФА Григорія Григоровича — старшого солдата

КУРГАНСЬКОГО Максима Миколайовича — старшого лейтенанта

КУРОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

ЛЕОНТЕНКА Володимира Сергійовича — молодшого лейтенанта

ЛЄПКОВА Романа Івановича — старшого солдата

ЛЮБАРСЬКОГО Вадима Вікторовича — старшого солдата

МАЛИГОНА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

МАЛОГО Олександра Сергійовича — солдата

МАМЕДОВА Олександра Натіговича — солдата

МАЩЕНКА Вадима Олександровича — старшого солдата

МИХАЙЛОВА Михайла Володимировича — лейтенанта

МИЦАНА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого солдата

МІЗЕНКА Андрія Олександровича (посмертно) — солдата

МІХЄЄВА Сергія Інокентійовича (посмертно) — солдата

МОЛЬЧЕНКА Андрія Михайловича — старшого сержанта

МОРОЗКІНА Дениса Олександровича — солдата

МЯКОТІНА Вадима Павловича — головного сержанта

НАСТЕНКО Анастасію Володимирівну — старшого солдата

НЕВГАСИМОГО Валерія Сергійовича — солдата

НІКІТІНА Дмитра Віталійовича — солдата

НІКОЛАЄВА Олексія Ігоровича (посмертно) — солдата

ОБАДІНА Олександра Анатолійовича — молодшого лейтенанта

ОЛЕКСІЯ Валерія Сергійовича (посмертно) — матроса

ОМЕЛЬЧЕНКА Миколу Олександровича — майора

ОМЕЛЬЧЕНКА Сергія Андрійовича — старшого солдата

ОНИЩЕНКА Андрія Миколайовича — солдата

ОСИПОВА Михайла Андрійовича — капітана

ОСТРОВСЬКОГО Дмитра Миколайовича (посмертно) — солдата

ПАЛАМАРЧУКА Юрія Тарасовича (посмертно) — лейтенанта

ПАНКУЛА Олександра Миколайовича — підполковника

ПИЛИПЦЯ Івана Андрійовича (посмертно) — старшого матроса

ПІРОГОВА Олександра Андрійовича — старшого лейтенанта

ПЛАХОТИЧА Ігоря Олеговича — старшого солдата

ПЛАХОТЮ Сергія Володимировича — молодшого сержанта

ПОНОМАРЕНКА Павла Вікторовича (посмертно) — солдата

ПОСОХОВА Олега Євгеновича — сержанта

ПТАШКА Тимофія Сергійовича — старшого лейтенанта

П’ЯТИБРАТОВА Андрія Федоровича — солдата

РЕЗНІЧЕНКА Віталія Олександровича — солдата

РОЖКОВА Павла Анатолійовича (посмертно) — солдата

РОМАНОВА Сергія Андрійовича — солдата

РОМАШКА Владислава Олександровича (посмертно) — старшого матроса

РОШКАНЮКА Василя Васильовича (посмертно) — солдата

САЛЬМАНОВА Тимура Галійовича — солдата

САПРІЧОВА Олександра Віталійовича — солдата

СВІНЦІЦЬКОГО Романа Сергійовича — солдата

СВІТЛИЧНОГО Олександра Івановича — солдата

СЕМЕНЯКУ Сергія Юрійовича — солдата

СЕРГЕЙЧУКА Олександра Юрійовича — солдата

СИРОМЯТНІКОВА Андрія Володимировича — старшого солдата

СКЛЯРУКА Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата

СОКОЛОВСЬКОГО Ростислава Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

СОРОКАЛЄТОВА Андрія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата

СОРОКІНА Владислава Руслановича — солдата

СОТНІКОВА Данила Валерійовича — солдата

СУВОРОВА Дениса Максимовича — молодшого сержанта

СУЩЕНКА Валентина Володимировича — штаб-сержанта

ТРЕТЬЯКОВА Олександра Олександровича — солдата

ФЕДЧИШИНА Арнольда Миколайовича — солдата

ХМАРУ Максима Андрійовича (посмертно) — старшого матроса

ЧУБУ Юрія Вікторовича (посмертно) — солдата

ЧУМАКА Костянтина Сергійовича (посмертно) — солдата

ЧУМАЧЕНКА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата

ШАМРАЯ Олександра Івановича — сержанта

ШЕВЧЕНКА Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого матроса

ЯНКІВСЬКОГО Вячеслава Вікторовича — старшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

БУДКЕВИЧА Олександра Михайловича — підполковника

ГОЛОЩАПОВА Олександра Єгоровича — майора

ЕМГРУНДТА Миколу Вікторовича (посмертно) — підполковника

МАЗЯРЧУКА Ігоря Юрійовича — майора

МАШКІНА Юрія Олексійовича — старшого лейтенанта

МАШКОВА Володимира Георгійовича — майора

ОСАДЧОГО Олександра Станіславовича — капітана

ПРИХОДЬКА Андрія Борисовича — майора

ПРОКОПЕНКА Віталія Юрійовича — старшого лейтенанта

РАДОЩЕНКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта

РОЗГОНА Костянтина Володимировича — підполковника

РОЗГОНА Олега Володимировича — полковника

РУДЕНКА Олександра Юрійовича — підполковника

ШАПКІНА Віталія Михайловича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АНАНЬЄВА Олексія Юрійовича — старшого солдата

БАБАЄВА Валентина Вікторовича — старшого солдата

БАЦУ Андрія Вікторовича — капітана

БІЛЮРКУ Дмитра Олександровича — лейтенанта

БОБКОВА Євгена Миколайовича — старшого сержанта

БОНДАРЕНКА Сергія Ігоровича — капітана

БОНДАРЕНКО Аліну Василівну — молодшого сержанта

БОЧКА Олександра Станіславовича — старшого сержанта

ВІТРА Дмитра Андрійовича — солдата

ВЛАСЕНКА Ігоря Павловича — молодшого сержанта

ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Олександра Миколайовича — старшого солдата

ВОРОБЙОВА Олександра Олександровича — солдата

ГВОЗДЄВА Олександра Олексійовича — солдата

ГІРЕНКА Миколу Миколайовича — солдата

ГЛУХОВА Володимира Віталійовича — старшого солдата

ГЛУХОВА Олега Володимировича — солдата

ГОДОВАСЯ Андрія Миколайовича — старшого солдата

ГОНДУ Юрія Миколайовича — молодшого сержанта

ГОРОЖАНКІНА Вячеслава Юрійовича — молодшого сержанта

ГРЕБЕНЮКА Максима Володимировича — молодшого сержанта

ГРИНИКА Володимира Романовича — молодшого лейтенанта

ДЕМЯНЧЕНКА Валерія Володимировича — солдата

ДИМІКА В’ячеслава Олександровича — капітана

ДОНСКОВА Олега Олеговича — солдата

ЄМЦЯ Олександра Володимировича — солдата

ЄНУ Олександра Михайловича — сержанта

ЄРЬОМЕНКА Сергія Юрійовича — старшого лейтенанта

ЗЕЛЕНСЬКОГО Максима Валерійовича — майстер-сержанта

ЗУБА Руслана Вадимовича — молодшого сержанта

ІВАНОВА Богдана Сергійовича — лейтенанта

КАВАЗЬЯНА Віталія Артуровича — солдата

КАРАЧУНА Олексія Васильовича — лейтенанта

КОВАЛЕНКА Олександра Сергійовича — лейтенанта

КОВАЛЬОВА Олексія Валерійовича — солдата

КОЗАРЯ Вадима Володимировича — солдата

КОЗЯВІНА Юрія Миколайовича — старшого солдата

КОЛОДЯЖНОГО Андрія Вікторовича — сержанта

КОЛОДЯЖНОГО Дмитра Вікторовича — молодшого сержанта

КОНДРАТЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата

КОРПОША Романа Миколайовича — капітана

КРАСІЛОВА Владлена Яковича — солдата

ЛАПІНА Сергія Валентиновича — солдата

ЛЕВЧЕНКА Євгена Валерійовича — солдата

ЛИСЕНКА Василя Анатолійовича — солдата

ЛИСИЦЮ Олега Володимировича — молодшого сержанта

ЛОПУХОВА Ігоря Валерійовича — капітана

ЛУКАНА Романа Васильовича — старшого солдата

ЛУЧКУ Руслана Ярославовича — старшого сержанта

МАРИНКЕВИЧА В’ячеслава Руслановича — старшого лейтенанта

МАШИНГУЛОВА Романа Валентиновича — молодшого сержанта

МАШКАРУ Романа Васильовича — капітана

МЕЛЕШКОВА Олексія Геннадійовича — старшого солдата

МИРНОГО Олександра Андрійовича — старшого сержанта

МІРОШНИЧЕНКА Олександра Олексійовича — молодшого сержанта

МІХАЛЕВИЧА Євгенія Анатолійовича — солдата

НАКОНЕЧНОГО Олега Руслановича — солдата

НЕСТАРЕНКА Станіслава Олександровича — лейтенанта

ОНИЩЕНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта

ПАСЬКА Юрія Сергійовича — старшого сержанта

ПЕЧЕРСЬКОГО Руслана Михайловича — старшого солдата

ПІХОТУ Ярослава Сергійовича — майора

ПОЛЬОВОГО Михайла Сергійовича — солдата

ПОПОВА Геннадія Вікторовича — солдата

ПОПОВИЧА Валентина Олександровича — старшину

ПЯТОПАЛА Романа Сергійовича — солдата

РАЧИНСЬКОГО Юрія Петровича — старшого солдата

РЕВАКУ Богдана Сергійовича — старшого лейтенанта

РЕВІНА Іллю Олександровича — солдата

РЯБЦЕВА Євгена Григоровича — підполковника

САЛАЩЕНКА Олександра Сергійовича — капітана

САЛЮКА Романа Віталійовича — молодшого лейтенанта

СИНІЛА Артема Віталійовича — солдата

СКОРБАЧА Андрія Володимировича — молодшого сержанта

СЛЬОТУ Михайла Миколайовича — молодшого сержанта

СМАЛЯ Олександра Євгенійовича — старшого солдата

СОШИНА Ростислава Миколайовича — солдата

СТЕШЕНКА Дмитра Васильовича — солдата

СУСІДЕНКА Миколу Михайловича — солдата

ТАРАКАШЕВА Андрія Володимировича — капітана

ХОМУТОВСЬКОГО Владислава Сергійовича — молодшого сержанта

ЦАПЕНКА Володимира Олександровича — полковника

ЧЕРВАНЯ Володимира Андрійовича — старшого лейтенанта

ЧЕРКАШИНА Миколу Миколайовича — солдата

ЧОРНОКНИЖНОГО Олега Івановича — капітана

ШЕРСТЮКА Артема Павловича — солдата

ШИВУ Вадима Анатолійовича — солдата

ШИПОВСЬКОГО Олександра Євгенійовича — підполковника

ШКУТА Олександра Васильовича — підполковника

ШОВКОВОГО Ігоря Анатолійовича — старшого лейтенанта

ЩИРОВА Івана Валерійовича — сержанта

ЯКИМЧУКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

СТЕПАНОВА Валерія Володимировича — сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ