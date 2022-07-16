Державними нагородами відзначені 242 воїни, 43 – посмертно. СПИСОК

Сайт президента України оприлюднив текст чергового указу про нагородження наших воїнів.
Указом №498/2022 від 15 липня 242 учасники бойових дій відзначені державними нагородами. Із них 43 – вшановані посмертно.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АСПІДОВА Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта
БЕЗЗУБОВА Дмитра Вікторовича — старшого лейтенанта медичної служби
ВУСА Сергія Віталійовича — капітана
ГОРСЬКОГО Микиту Віталійовича — лейтенанта
КОТОВА Віталія В’ячеславовича — капітана
МЕЛЬНИЧУКА Олександра Володимировича (посмертно) — капітана
ПАСТУХА Сергія Івановича — капітана
ПОТУПЧИКА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта
РЕШЕТАРЯ Артура Вікторовича — майора
РИБАЛКА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта
ТАРАСЕНКА Михайла Михайловича — лейтенанта
ТКАЧОВА Михайла Івановича — підполковника
ТКАЧУКА Валентина Івановича — майора
ФЕЛОНЕНКА Дмитра Валентиновича — молодшого лейтенанта
ХАНЯ Петра Сергійовича — майора
ЧАЙКУ Володимира Володимировича — капітана
ЧЕРКЕВИЧА Віталія Андрійовича — підполковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ДАВИДЕНКА Володимира Ігоровича (посмертно) — старшого матроса
КУТУРГУ Вадима Анатолійовича (посмертно) — матроса
МАР’ЯНЕНКА Сергія Віталійовича (посмертно) — матроса
ОРЖИЄВСЬКОГО Миколу Володимировича (посмертно) — старшого матроса
РУЧКІНА Олександра Андрійовича — солдата
СВИРИДОВА Олега Олеговича (посмертно) — старшого матроса
ТАНАСОВА Сергія Івановича — лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АГАФОНОВА В’ячеслава Миколайовича — капітана
АНТОНОВА Олексія Вячеславовича — молодшого сержанта
АШТРАФ’ЯНА Станіслава Івановича — солдата
БІЛАНА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
БІЛІЧЕНКА Максима Олеговича — молодшого сержанта
БОЙКА Олександра Олександровича — старшого солдата
БОЛЕДЗЮКА Миколу Мирославовича — молодшого сержанта
БОРТНІКА Юрія Володимировича — старшого лейтенанта
БУРИКА Станіслава Олександровича — солдата
ВАСИЛЬЄВА Василя Васильовича (посмертно) — солдата
ВАСИЛЬЄВА Євгена Миколайовича — солдата
ВЕДМЕДЯ Олександра Миколайовича — капітана
ВЕРЕМЕЙЧУКА Дмитра Сергійовича — солдата
ВЕРЕМЕЯ Тараса Володимировича (посмертно) — солдата
ВЕРПЕКУ Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ВНУКОВА Романа Олександровича (посмертно) — солдата
ГЕНА Семена Наумовича — молодшого сержанта
ГЕРАСИМЕНКА Івана Миколайовича — солдата
ГЕТЬМАНА Сергія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
ДАВИДЕНКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) — головного сержанта
ДЕМИДОВА Артема Вадимовича — солдата
ДЄДИКУ Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
ДЄМАКОВА Павла Ігоровича (посмертно) — сержанта
ДМІТРІЄВА Андрія Едуардовича — солдата
ДОВГАНЯ Віктора Івановича — солдата
ДРОГУ Владислава Юрійовича (посмертно) — солдата
ДУКАНИЧА Андрія Миколайовича (посмертно) — матроса
ДУНАЄВА Євгена Олександровича — молодшого сержанта
ЕВРІКОВА Валентина Андрійовича (посмертно) — солдата
ЖАРКА Івана Івановича — солдата
ЖДАНЮКА Василя Васильовича — солдата
ЖУРАВЛЬОВА Олексія Леонідовича — солдата
ЗАРВУ Юрія Олексійовича — старшого лейтенанта
ЗАЯЦЯ Олега Костянтиновича — солдата
ІВАНОВА Андрія Володимировича — солдата
ІЛЬЧЕНКА Дмитра Віталійовича — лейтенанта
КАРПОВА Олександра Володимировича — сержанта
КАЧАНОВА Віктора Сергійовича — солдата
КІРГАЧА Сергія Юрійовича — старшого солдата
КОВАЛЕНКА Віктора Володимировича — солдата
КОВАЛЕНКА Степана Олексійовича — солдата
КОНОФОЛЬСЬКОГО Кирила Андрійовича — солдата
КОЧНЄВА Вадима Леонідовича — солдата
КРАВЧЕНКА Вадима Сергійовича (посмертно) — солдата
КРАСНІКОВА Сергія Михайловича — солдата
КРИШТАЛЯ Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
КРИШТОФА Григорія Григоровича — старшого солдата
КУРГАНСЬКОГО Максима Миколайовича — старшого лейтенанта
КУРОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
ЛЕОНТЕНКА Володимира Сергійовича — молодшого лейтенанта
ЛЄПКОВА Романа Івановича — старшого солдата
ЛЮБАРСЬКОГО Вадима Вікторовича — старшого солдата
МАЛИГОНА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
МАЛОГО Олександра Сергійовича — солдата
МАМЕДОВА Олександра Натіговича — солдата
МАЩЕНКА Вадима Олександровича — старшого солдата
МИХАЙЛОВА Михайла Володимировича — лейтенанта
МИЦАНА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого солдата
МІЗЕНКА Андрія Олександровича (посмертно) — солдата
МІХЄЄВА Сергія Інокентійовича (посмертно) — солдата
МОЛЬЧЕНКА Андрія Михайловича — старшого сержанта
МОРОЗКІНА Дениса Олександровича — солдата
МЯКОТІНА Вадима Павловича — головного сержанта
НАСТЕНКО Анастасію Володимирівну — старшого солдата
НЕВГАСИМОГО Валерія Сергійовича — солдата
НІКІТІНА Дмитра Віталійовича — солдата
НІКОЛАЄВА Олексія Ігоровича (посмертно) — солдата
ОБАДІНА Олександра Анатолійовича — молодшого лейтенанта
ОЛЕКСІЯ Валерія Сергійовича (посмертно) — матроса
ОМЕЛЬЧЕНКА Миколу Олександровича — майора
ОМЕЛЬЧЕНКА Сергія Андрійовича — старшого солдата
ОНИЩЕНКА Андрія Миколайовича — солдата
ОСИПОВА Михайла Андрійовича — капітана
ОСТРОВСЬКОГО Дмитра Миколайовича (посмертно) — солдата
ПАЛАМАРЧУКА Юрія Тарасовича (посмертно) — лейтенанта
ПАНКУЛА Олександра Миколайовича — підполковника
ПИЛИПЦЯ Івана Андрійовича (посмертно) — старшого матроса
ПІРОГОВА Олександра Андрійовича — старшого лейтенанта
ПЛАХОТИЧА Ігоря Олеговича — старшого солдата
ПЛАХОТЮ Сергія Володимировича — молодшого сержанта
ПОНОМАРЕНКА Павла Вікторовича (посмертно) — солдата
ПОСОХОВА Олега Євгеновича — сержанта
ПТАШКА Тимофія Сергійовича — старшого лейтенанта
П’ЯТИБРАТОВА Андрія Федоровича — солдата
РЕЗНІЧЕНКА Віталія Олександровича — солдата
РОЖКОВА Павла Анатолійовича (посмертно) — солдата
РОМАНОВА Сергія Андрійовича — солдата
РОМАШКА Владислава Олександровича (посмертно) — старшого матроса
РОШКАНЮКА Василя Васильовича (посмертно) — солдата
САЛЬМАНОВА Тимура Галійовича — солдата
САПРІЧОВА Олександра Віталійовича — солдата
СВІНЦІЦЬКОГО Романа Сергійовича — солдата
СВІТЛИЧНОГО Олександра Івановича — солдата
СЕМЕНЯКУ Сергія Юрійовича — солдата
СЕРГЕЙЧУКА Олександра Юрійовича — солдата
СИРОМЯТНІКОВА Андрія Володимировича — старшого солдата
СКЛЯРУКА Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата
СОКОЛОВСЬКОГО Ростислава Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
СОРОКАЛЄТОВА Андрія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
СОРОКІНА Владислава Руслановича — солдата
СОТНІКОВА Данила Валерійовича — солдата
СУВОРОВА Дениса Максимовича — молодшого сержанта
СУЩЕНКА Валентина Володимировича — штаб-сержанта
ТРЕТЬЯКОВА Олександра Олександровича — солдата
ФЕДЧИШИНА Арнольда Миколайовича — солдата
ХМАРУ Максима Андрійовича (посмертно) — старшого матроса
ЧУБУ Юрія Вікторовича (посмертно) — солдата
ЧУМАКА Костянтина Сергійовича (посмертно) — солдата
ЧУМАЧЕНКА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата
ШАМРАЯ Олександра Івановича — сержанта
ШЕВЧЕНКА Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого матроса
ЯНКІВСЬКОГО Вячеслава Вікторовича — старшого сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
БУДКЕВИЧА Олександра Михайловича — підполковника
ГОЛОЩАПОВА Олександра Єгоровича — майора
ЕМГРУНДТА Миколу Вікторовича (посмертно) — підполковника
МАЗЯРЧУКА Ігоря Юрійовича — майора
МАШКІНА Юрія Олексійовича — старшого лейтенанта
МАШКОВА Володимира Георгійовича — майора
ОСАДЧОГО Олександра Станіславовича — капітана
ПРИХОДЬКА Андрія Борисовича — майора
ПРОКОПЕНКА Віталія Юрійовича — старшого лейтенанта
РАДОЩЕНКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта
РОЗГОНА Костянтина Володимировича — підполковника
РОЗГОНА Олега Володимировича — полковника
РУДЕНКА Олександра Юрійовича — підполковника
ШАПКІНА Віталія Михайловича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АНАНЬЄВА Олексія Юрійовича — старшого солдата
БАБАЄВА Валентина Вікторовича — старшого солдата
БАЦУ Андрія Вікторовича — капітана
БІЛЮРКУ Дмитра Олександровича — лейтенанта
БОБКОВА Євгена Миколайовича — старшого сержанта
БОНДАРЕНКА Сергія Ігоровича — капітана
БОНДАРЕНКО Аліну Василівну — молодшого сержанта
БОЧКА Олександра Станіславовича — старшого сержанта
ВІТРА Дмитра Андрійовича — солдата
ВЛАСЕНКА Ігоря Павловича — молодшого сержанта
ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Олександра Миколайовича — старшого солдата
ВОРОБЙОВА Олександра Олександровича — солдата
ГВОЗДЄВА Олександра Олексійовича — солдата
ГІРЕНКА Миколу Миколайовича — солдата
ГЛУХОВА Володимира Віталійовича — старшого солдата
ГЛУХОВА Олега Володимировича — солдата
ГОДОВАСЯ Андрія Миколайовича — старшого солдата
ГОНДУ Юрія Миколайовича — молодшого сержанта
ГОРОЖАНКІНА Вячеслава Юрійовича — молодшого сержанта
ГРЕБЕНЮКА Максима Володимировича — молодшого сержанта
ГРИНИКА Володимира Романовича — молодшого лейтенанта
ДЕМЯНЧЕНКА Валерія Володимировича — солдата
ДИМІКА В’ячеслава Олександровича — капітана
ДОНСКОВА Олега Олеговича — солдата
ЄМЦЯ Олександра Володимировича — солдата
ЄНУ Олександра Михайловича — сержанта
ЄРЬОМЕНКА Сергія Юрійовича — старшого лейтенанта
ЗЕЛЕНСЬКОГО Максима Валерійовича — майстер-сержанта
ЗУБА Руслана Вадимовича — молодшого сержанта
ІВАНОВА Богдана Сергійовича — лейтенанта
КАВАЗЬЯНА Віталія Артуровича — солдата
КАРАЧУНА Олексія Васильовича — лейтенанта
КОВАЛЕНКА Олександра Сергійовича — лейтенанта
КОВАЛЬОВА Олексія Валерійовича — солдата
КОЗАРЯ Вадима Володимировича — солдата
КОЗЯВІНА Юрія Миколайовича — старшого солдата
КОЛОДЯЖНОГО Андрія Вікторовича — сержанта
КОЛОДЯЖНОГО Дмитра Вікторовича — молодшого сержанта
КОНДРАТЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата
КОРПОША Романа Миколайовича — капітана
КРАСІЛОВА Владлена Яковича — солдата
ЛАПІНА Сергія Валентиновича — солдата
ЛЕВЧЕНКА Євгена Валерійовича — солдата
ЛИСЕНКА Василя Анатолійовича — солдата
ЛИСИЦЮ Олега Володимировича — молодшого сержанта
ЛОПУХОВА Ігоря Валерійовича — капітана
ЛУКАНА Романа Васильовича — старшого солдата
ЛУЧКУ Руслана Ярославовича — старшого сержанта
МАРИНКЕВИЧА В’ячеслава Руслановича — старшого лейтенанта
МАШИНГУЛОВА Романа Валентиновича — молодшого сержанта
МАШКАРУ Романа Васильовича — капітана
МЕЛЕШКОВА Олексія Геннадійовича — старшого солдата
МИРНОГО Олександра Андрійовича — старшого сержанта
МІРОШНИЧЕНКА Олександра Олексійовича — молодшого сержанта
МІХАЛЕВИЧА Євгенія Анатолійовича — солдата
НАКОНЕЧНОГО Олега Руслановича — солдата
НЕСТАРЕНКА Станіслава Олександровича — лейтенанта
ОНИЩЕНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта
ПАСЬКА Юрія Сергійовича — старшого сержанта
ПЕЧЕРСЬКОГО Руслана Михайловича — старшого солдата
ПІХОТУ Ярослава Сергійовича — майора
ПОЛЬОВОГО Михайла Сергійовича — солдата
ПОПОВА Геннадія Вікторовича — солдата
ПОПОВИЧА Валентина Олександровича — старшину
ПЯТОПАЛА Романа Сергійовича — солдата
РАЧИНСЬКОГО Юрія Петровича — старшого солдата
РЕВАКУ Богдана Сергійовича — старшого лейтенанта
РЕВІНА Іллю Олександровича — солдата
РЯБЦЕВА Євгена Григоровича — підполковника
САЛАЩЕНКА Олександра Сергійовича — капітана
САЛЮКА Романа Віталійовича — молодшого лейтенанта
СИНІЛА Артема Віталійовича — солдата
СКОРБАЧА Андрія Володимировича — молодшого сержанта
СЛЬОТУ Михайла Миколайовича — молодшого сержанта
СМАЛЯ Олександра Євгенійовича — старшого солдата
СОШИНА Ростислава Миколайовича — солдата
СТЕШЕНКА Дмитра Васильовича — солдата
СУСІДЕНКА Миколу Михайловича — солдата
ТАРАКАШЕВА Андрія Володимировича — капітана
ХОМУТОВСЬКОГО Владислава Сергійовича — молодшого сержанта
ЦАПЕНКА Володимира Олександровича — полковника
ЧЕРВАНЯ Володимира Андрійовича — старшого лейтенанта
ЧЕРКАШИНА Миколу Миколайовича — солдата
ЧОРНОКНИЖНОГО Олега Івановича — капітана
ШЕРСТЮКА Артема Павловича — солдата
ШИВУ Вадима Анатолійовича — солдата
ШИПОВСЬКОГО Олександра Євгенійовича — підполковника
ШКУТА Олександра Васильовича — підполковника
ШОВКОВОГО Ігоря Анатолійовича — старшого лейтенанта
ЩИРОВА Івана Валерійовича — сержанта
ЯКИМЧУКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
СТЕПАНОВА Валерія Володимировича — сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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