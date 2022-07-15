Знищили “Тигра”, танк і БМП: 40-ва артилерійська бригада показала свою вогневу роботу

40-ва артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта показала свою вогневу роботу – знищення російського бронеавтомобіля “Тигр”, танка і БМП.
Про це пресслужба 40-ї бригади інформує в п’ятницю, 15 липня.
Зазначається, що цілі уразили спільно з побратимами із 93 омбр, 95 одшбр та 81 одшбр.
Зокрема воїни 40-ї та 81-ї бригади разом знищили російський бронеавтомобіль “Тигр”: “Він більше не кусається”.
Також військові показали “жест доброї волі” російського танка. “Демілітаризована” була і ворожа бронемашина піхоти, її спалили спільно з 95-ю бригадою.
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