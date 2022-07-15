Жадан став лавреатом німецької премії Ганни Арендт за політичне мислення

Міжнародне журі Премії Ганни Арендт за політичне мислення обрало цьогорічним лавреатом українського письменника, поета, музиканта та активіста Сергія Жадана.

Про це інформує сайт Фонду Генріха Бьолля.

“Погляди, які Сергій Жадан пропонує своїм читачам на українське суспільство, те, як він розповідає про виживання у війні (2014 року), є унікальними в новітній європейській літературі”, – йдеться в заяві журі.

Зазначається, що з книг Жадана читачі дізнаються, як з маси травмованих війною та нещастями людей народжується нова громадянська енергія солідарності.

“Він не просто описує український світ, він допомагає зрозуміти його, у всьому його хаосі, стражданнях і людяності. В його творах оповідач не господар, а такий же, як і всі, застряг у хаосі повсякденного життя та шукає шлях”, – зазначило журі.

Крім того, журі премії назвало Жадана “великим громадянином, який дбає про суспільство, в якому живе і працює, активно допомагаючи тому, щоб громадяни не падали духом під час російсько-загарбницької війни”.

Нагороду вручать 2 грудня 2022 року в німецькому Бремені.

“Дуже вдячний журі за цю нагороду. Можу лише вкотре повторити, що нині всі нагороди, отримані українським мистецтвом у світі, є передусім нагородами нашим читачам, слухачам та глядачам, себто мільйонам українців, котрі своєю боротьбою, своїм опором, своєю щоденною працею стверджують у світі Україну. Велика честь бути причетним до цього народу й до цієї культури”, – сказав про нагороду лавреат.

Довідково

Премія імені Ганни Арендт присуджується містом Бременом і Фондом Генріха Бьолля і становить 10 000 євро. Нею нагороджують людей, які сміливим втручанням пішли на “ризик публічності”.

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