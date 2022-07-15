Я та Зеленський не вчимо Залужного воювати, – Резніков про деокупацію України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і президент України Володимир Зеленський

Військові, виходячи зі своїх можливостей, запропонують план реалізації наказу президента України Володимира Зеленського Генеральному штабу щодо деокупації всієї України.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у інтерв’ю ВВС, котре опубліковане у п’ятницю, 15 липня.

Так, міністра попросили уточнити його ж заяву в інтерв’ю Time щодо того, що президент Зеленський “віддав наказ відвоювати південь України, і для цього Київ збирає мільйонну армію”.

Резніков відповів так:

“Скажемо так, там стався трошки misunderstanding (непорозуміння). Я не казав, що ми збираємо мільйонну армію. Нехай вибачають мою англійську мову, вона у мене нерідна. (Зараз) я чітко формулюю: ми сьогодні в секторі безпеки та оборони маємо мільйон людей під багнетом у тому чи іншому вигляді. Я маю на увазі ЗСУ, включаючи підрозділи територіальної оборони, національна гвардія, прикордонна служба, національна поліція, ДСНС, Служба безпеки України, а також силові підрозділи НАБУ і так далі. (З них складається цей) мільйон, про який я говорю, а не ми збираємо ще мільйон”, – сказав Резніков.

На запитання журналіста, чи є конкретний наказ відвоювати південні регіони, глава оборонного відомства відповів так:

“Є конкретний наказ президента генеральному штабу готувати плани про деокупацію всієї України, включно з територіями, окупованими з 2014 року. Конкретний наказ. А далі вже, з точки зору пріоритезації планів – військові, виходячи з можливостей, повинні запропонувати цей (план)…”, – висловився міністр.

Він додав, що наразі не може йтися про конкретну наступальну операцію.

“Тому що я не генерал. Ми домовилися з паном Залужним, що я не вчу його воювати. І президент, до речі, не вчить воювати. Президент ставить політичні завдання, а військові фахово готують ту чи іншу кампанію”, – резюмував Олексій Резніков.

Міністр ще раз наголосив, що Україна дійде до міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік – включно з Кримом, Донецьком, Луганськом.

“Питання в черговості кампаній і ресурсу, який нам для цього потрібен. І ми це, абсолютно не приховуючи, обговорюємо з нашими партнерами. Вони знають наші плани. І допомагають нам, розуміючи, що і коли нам потрібно для того чи іншого просування”, – говорить глава МОУ.

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