У Сєвєродонецьку вибухнуло авто з шістьома окупантами

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині вибухнув автомобіль із загарбниками.

Про це вранці в п’ятницю, 15 липня, повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“На Луганщині зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які тільки і роблять те, що мародерять та погрожують. Наприклад, в Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора “несподівано” підірвалося авто з окупантами. У підсумку шестеро поранених, з яких четверо – тяжких”, – сказав він.

За словами Гайдая, загарбники не припиняють полювати за людьми із “неправильною” позицією.

Глава ОВА зауважив, що на лінії фронту російські війська продовжують завдавати артилерійських та ракетних ударів із подальшими спробами штурму.

Минулої доби – щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема по Верхньокам’янському.

У цьому населеному пункті та у Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури.

“Втім, штурмові дії за обома напрямками ворогу не вдалися”, – зазначив Гайдай.

Кількість жертв російського вторгнення на Луганщині зростає. Зокрема, напередодні померла літня жінка з Лисичанська, яка зазнала тяжких поранень на початку червня. Півтора місяця лікарі з Дніпра боролися за її життя.

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