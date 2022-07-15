У російському полоні в ОРДО помер британський волонтер Пол Урі

На території тимчасово окупованої Донеччини у в російському полоні помер британський волонтер Пол Урі.

Про це в п’ятницю, 15 липня, інформує ВВС із посиланням на пресслужба міністерства закордонних справ Великої Британії.

Зазначається, що причиною смерті 45-річного британця росЗМІ назвали “хвороби та стрес”.

Матір Урі Лінда розповідала, що у її сина був цукровий діабет і він приймав інсулін.

Він разом з іншим волонтером Діланом Гілі допомагали людям в Україні під час війни – співпрацювали з громадською організацією Presidium Network.

Британців затримали на одному з російських блок-постів на півдні України 25 квітня. Він намагався в’їхати на окуповану Російською Федерацією територію.

Повідомлялося, що він допомагав евакуйовувати родину з села на Запоріжжі.

Росіяни звинуватили Пола Урі в шпигунстві.

Лінда Урі розповіла, що син хотів волонтерити. Перед поїздкою в Україну сказав, що не може просто сидіти і дивитися, як помирають люди.

У пресслужбі Presidium Network повідомили, що Урі з графства Чешир, раніше вісім років працював цивільним підрядником в Афганістані.

Засновник цієї ГО Домінік Бірн розповідав, що чоловікам знадобилося шість годин переговорів, щоб пройти через останній український контрольно-пропускний пункт і потрапити на окупованому Росією територію, де їх і затримали.

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