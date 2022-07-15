Артилерія 58-ї бригади рознесла російський склад боєприпасів

Артилеристи 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського знищили ворожий склад боєприпасів.
Про це у п’ятницю, 15 липня, повідомила пресслужба військової частини.
“А ось і фото результатів роботи одного із підрозділів нашої артилерії.Сьогодні зранку, завдяки злагодженим діям, виговцями був знищений ворожий склад боєприпасів в районі населеного пункту Володимирівка”, – йдеться в повідомленні.
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