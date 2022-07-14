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ЗСУ відбили ворожі штурми на двох напрямках, росіяни просунулися під Авдіївкою, – Генштаб

14/07/2022 08:49

Збройні сили України відбили ворожі штурми на Слов’янському і Бахмутському напрямках. Водночас російські війська “мають частковий успіх” у наступі під Авдіївкою.

Про це вранці в четвер, 14 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку ворог обстрілював райони Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного. Росіяни намагалися вести штурмові дії в напрямку Курульки, успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Новолуганського, Нью-Йорка, Покровського, Веселої Долини, Соледара, Берестового, Веселого, Виїмки, Семигір’я, Вершини та поблизу Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар’ївки і Семигір’я. Українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини.

На Краматорському напрямку загарбники били із ствольної та реактивної артилерії по районах Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам’янського, Закітного, Серебрянки та Спірного. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхньокам’янського та Маяків. Веде наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовано поблизу Новомихайлівки, Шахтарського, Великої Новосілки, Павлівки, Новоукраїнки, Времівки, Залізничного, Ольгівського, Темирівки, Гуляйпільського, Малинівки, Гуляйполя, Кам’янського, Малих Щербаків, Новоандріївки та Кам’янки.
Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Кам’янки. Здійснював наступ у напрямку населеного пункту Кам’янка, має частковий успіх.

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