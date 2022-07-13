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На Донеччині вороги скоригували вогонь HIMARS по російських складах боєприпасів, а потім поспівчували через загибель “волонтерів” із РФ

13/07/2022 15:58

Наприкінці червня представник колабораційного руху “Молода республіка”, що діє на території тимчасово окупованої Донеччини, Кирило Макаров опублікував у соцмережі інформацію про розташування складу боєприпасів російських військових.

Як передає “Новинарня“, увагу на це звернув журналіст Денис Казанський.

Так, 29 червня Макаров опублікував у телеграмі відео, на якому чоловіки вантажать ящики з боєприпасами.

Кадри Макаров прокоментував текстом: “Звичайний ранок активіста “Молодої республіки” починається з завантаження боєкомплекту”.

 

Декілька днів поспіль він показував безліч кадрів з цього приміщення і дав зрозуміти, що там же базується один із підрозділів 1-го армійського корпусу ЗС РФ, так звана бригада “Пятнашка”.

За словами Дениса Казанського, ці кадри дозволили українським військовим ідентифікувати приміщення на території Донецької області, в якому розмістився склад боєприпасів росіян.

Після цього базу було знищено за допомогою ракетного комплексу HIMARS.

На відео, яке опублікував Казанський – один із складів боєприпасів у Шахтарську, який був атакований ЗСУ протягом 8-10 липня.

“Далі почалися брехливі голосіння про те, що загинули “невинні волонтери”, які просто вантажили гуманітарну допомогу. З характерною брехнею виступив цілий губернатор Астраханської області РФ, звідки були троє загиблих “волонтерів” і МММщик Денис Пушилін, який відправив їх на смерть”, – додав Казанський.

Бойовик так званої “ДНР” і колабораціоніст Мікаель Мінасян (“Нерусский русский”), якому поки що вдалося вижити, у телеграм-каналі розповів, що “це було пекло”.

11 липня Макаров написав, що він та його “активісти” потрапили під обстріл і назвав імена загиблих. Це росіяни Гліб Дибов, Гліб Сасін, Артут Сінягін.

Маріонетковий ватажок “ДНР” Денис Пушилін заявив про загибель представників “Молодої республіки” 10 липня. Він сказав, що “активісти” були там із “волонтерською місією”.

Губернатор Астраханської області РФ Ігор Бабушкін уточнив, що окрім того чотири “молодореспубліканці” зникли безвісті. І серед них троє громадян Російської Федерації з його області.

Склад боєприпасів, відео з якого публікував лідер “Молодої республіки” Кирило Макаров, російський чиновник назвав “волонтерським центром”.

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