Home / Війна / Команда співачки Роксолани потрапила під ракетний удар у Вінниці, є загиблий

Команда співачки Роксолани потрапила під ракетний удар у Вінниці, є загиблий

14/07/2022 16:02

Співачка Роксолана Сирота, учасниця талант-шоу «Голос країни-9», відома під сценічним ім’ям Roxolana, повідомила, що серед постраждалих від ракетного удару російських військових по центру міста – і члени її команди.

Команда артистки готувалася до концерту, який мав відбутися у Будинку офіцерів у Вінниці 17 липня, про це співачка розповіла у своєму Instagram.

“Друзі, ми зараз перебуваємо у Вінниці. На жаль, під час ракетних обстрілів частина нашої команди перебувала на головній площі. Усі вони поранені, двоє борються за своє життя в операційних. Звичайно, всі виступи та концерти скасовані, і ми молимося за життя всіх, хто сьогодні постраждав”, – повідомила співачка.

У підписі до відео вона артистка, що постраждалих звуть Євген, звукорежисер, і Андрій.

“Ми ніколи не пробачимо. Кошти за квитки з усіх концертів буде повернуто. Будь ласка, моліться”, – зазначила вона.

Згодом Роксолана повідомила, що Євген загинув.

Читайте також:
Зросла кількість загиблих від ворожого ракетного удару по Вінниці

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ оголосила підозри майже всім топкерівникам Держпродспоживслужби

Правоохоронці викрили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів масштабну протиправну схему з розкрадання держкоштів на фікції програмного забезпечення. Керівництво Держпродспоживслужби намагалося створити підконтрольне...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse