Команда співачки Роксолани потрапила під ракетний удар у Вінниці, є загиблий

Співачка Роксолана Сирота, учасниця талант-шоу «Голос країни-9», відома під сценічним ім’ям Roxolana, повідомила, що серед постраждалих від ракетного удару російських військових по центру міста – і члени її команди.

Команда артистки готувалася до концерту, який мав відбутися у Будинку офіцерів у Вінниці 17 липня, про це співачка розповіла у своєму Instagram.

“Друзі, ми зараз перебуваємо у Вінниці. На жаль, під час ракетних обстрілів частина нашої команди перебувала на головній площі. Усі вони поранені, двоє борються за своє життя в операційних. Звичайно, всі виступи та концерти скасовані, і ми молимося за життя всіх, хто сьогодні постраждав”, – повідомила співачка.

У підписі до відео вона артистка, що постраждалих звуть Євген, звукорежисер, і Андрій.

“Ми ніколи не пробачимо. Кошти за квитки з усіх концертів буде повернуто. Будь ласка, моліться”, – зазначила вона.

Згодом Роксолана повідомила, що Євген загинув.

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