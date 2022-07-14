Шестирічна донька загиблого офіцера Ірина Васильєва виготовляє і продає прикраси – збирає гроші для ЗСУ. ВІДЕО

Шестирічна донька загиблого офіцера Збройних сил Україна Ірина Васильєва створює прикраси, продає їх на благодійних ярмарках та через соціальні мережі, а гроші передає на потреби українських військових.

Про це повідомляє АрміяInform.

Дівчинка з допомогою волонтерів уже передала на фронт два тепловізори, а нині зосередила свої зусилля на придбанні автомобіля для військових.

Тато Іринки – старший лейтенант Олександр Васильєв – захищав Україну з 2014 року. Офіцер з відзнакою закінчив Національну академію сухопутних військ у Львові та служив у складі окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

“Він неодноразово перебував у районі проведення операції Об’єднаних сил, а з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну боронив Київщину, а згодом Миколаївщину, де загинув 27 березня під час виконання бойового завдання. Похований герой у Рівному”, – йдеться в повідомленні.

Як розповіла мама дівчинки Вікторія Васильєва, в один із днів донька прокинулася і перше, що сказала: “Тато наш захищав Україну? Захищав. Він загинув. Тепер я маю захищати Україну”.

У дитячій кімнаті, дивлячись на фото свого татуся в парадному військовому однострої, з медалями й чорною стрічкою, Іринка працює без вихідних.

Вона вона збільшує асортимент власної продукції і вірить у перемогу української армії.

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