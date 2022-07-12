10-річна чемпіонка світу з шашок під час вуличних партій назбирала для ЗСУ 21 тисячу та передала у Фонд Притули

Фото з ФБ Сергія Притули

10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова під час вуличних партій назбирала для Збройних сил України 21 тисячу гривень та передала у Благодійний фонд Сергія Притули.

Про це Притула повідомив у вівторок, 12 липня.

“Валерія. 10 років. Грала на вулиці в шашки з людьми. Якщо людина програвала – платила за гру. Програли всі, хто грав з Валерією. Валерія – чемпіонка світу з шашок.І спонсор нашого фонду. +21 000грн в скарбничку. Лисий ботокс здохне і так і не зрозуміє, чому програв. А тому, що наш народ з такими дітьми перемогти неможливо!”, – написав волонтер.

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