Холдинг Фірташа заявив про втрату контролю над сєвєродонецьким “Азотом”

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Холдинг Ostchem, який об’єднує підприємства азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа, втратив контроль над заводом “Азот” в Сєвєродонецьку.

Про це йдеться у заяві групи в четвер, 14 липня.

У ній наголошується, що усі заяви про швидкий запуск заводу є необґрунтованими та поширюються представниками окупаційної влади Сєвєродонецька за підтримки пропагандистів.

У групі додали, що обладнання основних та допоміжних цехів зазнало серйозних пошкоджень через ведення відкритих бойових дій на території заводу. Зокрема, пошкоджено обидва цехи аміаку та цех азотної кислоти.

Також постраждала практично вся інфраструктура заводу: системи водопостачання, водоочищення та енергозабезпечення, зруйновані сховища. Повністю зруйнована система електропостачання.

Для того, аби оцінити масштаби руйнувань та збитків необхідно провести технічний аудит. Наразі це неможливо, оскільки Група не контролює завод, а більшість персоналу евакуйовано.

“Вважаємо неприпустимою ситуацію, коли окупанти усвідомлено наражають на небезпеку людей, змушуючи їх виходити на підприємство”, – йдеться в заяві.

Спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв та техногенної катастрофи для всього регіону, йдеться у повідомленні. Масштабні руйнування на заводі не сумісні з його безпечною діяльністю.

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