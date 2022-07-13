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Жителі Бєлгорода б’ють вікна та плитку у власних оселях, щоб отримати компенсацію

13/07/2022 19:40

Жителі Бєлгорода самі б’ють вікна у власних оселях, пошкоджують плитку тощо, щоб отримати компенсацію від влади за буцімто результат бойових дій з боку України.

Про це розповів губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков на своїй сторінці у “Вконтакте”.

Спочатку місцева влада публікувала фотографії з розбитими вікнами, розповідаючи при цьому про “наслідки обстрілу з боку України”. Також губернатор обіцяв компенсацію всім “постраждалим”.

Після цього Гладков поскаржився, що жителі Бєлгородської області спеціально розбивають вікна та кахельну плитку у своїх будинках, щоб отримати компенсацію.

“На жаль, хтось починає сприймати ситуацію як можливість зробити за рахунок інших джерел ремонт, поміняти вікна на пластикові”, – розповів Гладков.

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