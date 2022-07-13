Україна стала асоційованим членом програми НАТО щодо технологічної сумісності

Україна стала асоційованим членом програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності.
Про це у вечірньому зверненні у вівторок, 12 липня, заявив президент Володимир Зеленський.
“Сьогодні хочу відзначити одне рішення, яке виглядає ніби технічним, але за ним – багато і символізму, і дуже змістовної політичної роботи. Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності. Якщо казати простіше, це про стандарти Альянсу. Україна тепер не лише впроваджує в себе стандарти НАТО, а й може брати участь у розробці нових стандартів”, – сказав Зеленський.
“Досвід наших військових, можливості українських інституцій, IT-потенціал нашої країни – все це тепер буде українським внеском у розвиток колективної безпеки у Європі”, – додав він.
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