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Росіяни завдали по Миколаївщині 28 артилерійських ударів, п’ятеро загиблих

13/07/2022 14:41

Російські військові завдали по різних районах Миколаївської області 28 ударів із реактивних систем залпового вогню. Загинули щонайменше п’ятеро людей.

Про це вдень у середу, 13 липня, повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко у телеграмі.

“Миколаївщина, 13.07.2022. Станом на ранок, ворог завдав 28 ударів із РСЗВ по різних населених пунктах. Унаслідок цього було пошкоджено лікарню та житлові будинки. Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинули п’ятеро цивільних”, – написав він.

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