Прикордонник із Білорусі під обстрілами своїх пробрався в Україну, щоб воювати з росіянами

Білоруський прикордонник незаконно перейшов через кордон у Волинській області, щоб приєднатися до Сил оборони України у війні проти Російської Федерації.
Про це в середу, 13 липня, інформує “Українська правда” з посиланням на речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка.
Нещодавно прикордонний наряд одного з підрозділів Волинського прикордонного загону затримав чоловіка без документів. Він незаконно перетнув кордон України, пробираючись із Білорусі.
“Затриманий повідомив, що є білоруським прикордонником та проходить службу у Брестській прикордонній групі. Він зауважив, що на порушення зважився, щоб доєднатися до Сил оборони України у війні проти російського агресора.
Чоловік також розповів, що має однодумців, які вважають за необхідне протистояти Росії. З одним із них білоруський прикордонник й вирушив в Україну, але в дорогою до кордону їх виявили та зі стрільбою переслідували, тож перетнути державну межу зміг лише він один”, – йдеться в повідомленні.
Демченко додав, що зараз проводять перевірку озвученої затриманим громадянином РБ інформації, після чого буде прийматися рішення щодо його подальшої долі.
12 липня стало відомо, що в Україні затримали білоруського прикордонника за незаконний перетин кордону, і що суд ув’язнив його на дві доби.
Водночас Державний прикордонний комітет Білорусі 12 липня повідомив, що інцидентів з прикордонниками не було: мовляв, жоден білоруський прикордонник не перетинав межу з Україною.
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