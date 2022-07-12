Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Польщі Блащаком

Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-прем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком.

Про це у вівторок, 12 липня, повідомила пресслужба офісу президента.

Зеленський заявив, що польське Міноборони “підтримує українську армію, міцність Збройних сил України” і що це “підтвердження того, що ми разом у нинішній складній ситуації – у цій трагедії, яка відбувається зараз в Україні через російську агресію”.

Зеленський висловив упевненість, що обидві держави посилюватимуть оборонну співпрацю. А в майбутньому, у мирний час, відносини між Україною та Польщею розвиватимуться і країни ще більше зближуватимуться.

Президент від себе та від імені українського народу подякував Польщі за підтримку громадян України, які через російське вторгнення знайшли на території країни прихисток.

Маріуш Блащак подякував Зеленському та всім українцям за стійкість у протистоянні російському агресору.

“Дякую, пане Президенте, за вашу позицію, тому що свобода й незалежність України – це свобода й незалежність Польщі. Дякую, що бережете нас”, – підкреслив польський віце-прем’єр-міністр.

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