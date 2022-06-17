Польща створить дві нові дивізії на сході країни

Польща планує збільшити чисельність збройних сил країни. Зокрема йдеться про створення двох нових дивізій на сході цієї держави.
Про це в п’ятницю, 17 червня, заявив журналістам міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає PAP.
“Ми зміцнюємо наші збройні сили, створюємо нові військові підрозділи. Незабаром я представлю план, що передбачає створення двох нових дивізій, які розміщуватимуться на сході Польщі”, – повідомив Блащак.
Він зауважив, що з 2018 року триває формування 18-ї механізованої дивізії з командуванням в Сєдльце, до складу якої увійдуть наявні підрозділи та нові.
Він повідомив про плани закупівлі 32 багатоцільових гелікоптерів підтримки AW149 для потреб польської армії, які виробляє польська група Leonardo на заводі PZL-Swidnik у Польщі.
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