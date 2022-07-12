Зеленський призначив спецпредставника з питань Африки і Близького Сходу

Президент Володимир Зеленський призначив Максима Субха спеціальним представником України з питань Близького Сходу та Африки.
Відповідний указ глави держави оприлюднений на його офіційному сайті у вівторок, 12 липня.
“Призначити Субха Максима Алійовича Спеціальним представником України з питань Близького Сходу та Африки”, – йдеться в документі.
Раніше Зеленський повідомив, що в Україні з’явиться спецпредставник у справах Африки. Зокрема, це пов’язано із тим, щоб розширити міжнародні відносили між Україною та країнами Африки.
За дорученням Зеленського також готується перше в історії України регіональне турне міністра закордонних справ державами Субсахарської Африки.
Крім того, Зеленський ініціював візити в країни Африки представників Верховної Ради.
Максим Субх – дипломат та історик, із 2018 по 2022 року він був Надзвичайним і Повноважним послом України в Алжирі. З червня 2021-го він також був послом у Мавританії за сумісництвом.
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