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Зеленський призначив спецпредставника з питань Африки і Близького Сходу

12/07/2022 21:42

Президент Володимир Зеленський призначив Максима Субха спеціальним представником України з питань Близького Сходу та Африки.

Відповідний указ глави держави оприлюднений на його офіційному сайті у вівторок, 12 липня.

“Призначити Субха Максима Алійовича Спеціальним представником України з питань Близького Сходу та Африки”, – йдеться в документі.

Раніше Зеленський повідомив, що в Україні з’явиться спецпредставник у справах Африки. Зокрема, це пов’язано із тим, щоб розширити міжнародні відносили між Україною та країнами Африки.

За дорученням Зеленського також готується перше в історії України регіональне турне міністра закордонних справ державами Субсахарської Африки.

Крім того, Зеленський ініціював візити в країни Африки представників Верховної Ради.

Максим Субх – дипломат та історик, із 2018 по 2022 року він був Надзвичайним і Повноважним послом України в Алжирі. З червня 2021-го він також був послом у Мавританії за сумісництвом.

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