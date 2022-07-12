Україна повернула тіла ще 30 загиблих військових

Україна повернула тіла ще 30 загиблих військовослужбовців.
Про це у вівторок, 12 липня, інформує Мінреінтеграції з посиланням на Уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка.
“Тіла 30 українських військових будуть передані їх родинам для гідного поховання. Операція проводилась в Запорізькій області за співпраці Уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що процес повернення тіл відбувався відповідно до норм Женевської конвенції.
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