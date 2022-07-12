Україна повернула тіла ще 30 загиблих військових

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Україна повернула тіла ще 30 загиблих військовослужбовців.

Про це у вівторок, 12 липня, інформує Мінреінтеграції з посиланням на Уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка.

“Тіла 30 українських військових будуть передані їх родинам для гідного поховання. Операція проводилась в Запорізькій області за співпраці Уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що процес повернення тіл відбувався відповідно до норм Женевської конвенції.

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