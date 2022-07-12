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У Празі відкрили виставку знищеної російської техніки в боях за Україну

12/07/2022 09:52

На експозиції представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс “Бук”, залишки ракет, що були випущені росіянами по українських містах.

Про це повідомляє портал МВС.

Наразі Збройні сили України знищили понад 1,5 тис. російських танків і понад 4 тис. бронетранспортерів.

“Маю честь представити виставку, яка зроблена руками українських воїнів, української армії, наших громадян. Коли я побував вперше у звільнених містах і селах Київської області, зрозумів — цю техніку має побачити Україна, розбиті російські танки має побачити вся Європа. Сьогодні цей день настав: російські танки знову в Празі, але розбиті, спалені руками українських воїнів. На сьогодні вже знищено понад 1,5 тис. російських танків, понад 4 тис. бронетранспортерів. Якщо їх поставити один за іншим, вийде довжина колони понад 40 кілометрів, які приїхали, щоби знищувати вільну незалежну Україну, вільну незалежну Європу”, – сказав Денис Монастирський.

Він зазначив, що на сьогодні кількість українців, які були змушені покинути своє місце проживання, як в Україні, так і виїхати за її межу, рахується мільйонами.

“І цей ланцюг свободи протягується від США по всій Європі, по всьому світу це є наше коло підтримки, яке бачить нашу правду, бачить нашу битву і яке побачить нашу перемогу”, – додав очільник МВС України.

Також він подякував усім міністрам внутрішніх справ ЄС, які прибули в Чехію, щоб обговорити питання, що пов’язані з російською агресією в Україні.

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Україна

У Празі відкрили виставку знищеної російської техніки в боях за Україну

На експозиції представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс “Бук”, залишки ракет, що були випущені росіянами по українських містах. Про це повідомляє портал МВС. Наразі Збройні...

Війна з Росією

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