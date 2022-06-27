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“За нашу і вашу свободу”: у Варшаві відкрилась виставка знищеної ЗСУ російської техніки

27/06/2022 17:44

У столиці Польщі відкрилась виставка знищеної російської техніки “За нашу і вашу свободу”.

Про це в понеділок, 27 червня, інформує пресслужба Міністерства оборони України.

В офіційній церемонії відкриття виставки взяли участь заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, керівник канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич.

Це перша схожа виставка на території країн Європейського Союзу і НАТО.

У Міноборони назвали символічним, що це відбувається у Польщі, адже мільйони українців, у першу чергу жінок та дітей, знайшли прихисток саме в цій країні.

Маляр подякувала польському народу та Польській державі за допомогу, яку отримала Україна за 124 дні відсічі повномасштабної російської агресії.

За її словами, і в тилу, і на передовій українці відчувають підтримку поляків, а польська зброя робить міцнішою оборону України на фронті. Маляр підкреслила, що український народ завжди це пам’ятатиме.

Вона також подякувала особисто Дворчику та канцелярії прем’єр-міністра Республіки Польща за співпрацю в організації виставки.

Ідею проведення виставки керівник канцелярії прем’єр-міністра Польщі обговорював на зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Маляр зазначила, що назва виставки “За нашу і вашу свободу” зрозуміла і у Києві, і у Варшаві. Вона висловила сподівання, що люди, які побачать цю техніку у Варшаві, а потім і в інших містах, краще відчують, що спільність мети – оборони України.

Фото: пресслужба МОУ

“Ми хочемо показати, що через нашу територію російські танки можуть потрапити у Європу тільки як виставкові експонати. Україна вже довела, що є надійним щитом Європи на сході”, – заявила заступниця міністра оборони.

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