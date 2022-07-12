Росіяни знову вдарили по Індустріальному району Харкова – четверо постраждалих

Росіяни завдали удару по Індустріальному району Харкова, наразі відомо про чотирьох постраждалих.
Про це у вівторок, 12 липня, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
“Звертаємося до харків’ян: перебувайте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні!” – написав він.
Згодом Синєгубов уточнив, що внаслідок цього обстрілу постраждали чотири мирні мешканці.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, станом на зараз внаслідок обстрілів Індустрідального району постраждали 4 людини. Отримані травми середнього ступеня тяжкості, усі госпіталізовані до медичних установ, загрози їхньому життю немає”, – зазначив він.
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