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Наслідки вибуху в Новій Каховці видно з космосу

12/07/2022 12:30

Наслідки вибуху в тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області видно на знімках з космосу.

Порівняльні кадри місця удару поширив на сторінці у твітері користувач Wim Zwijnenburg.

На інфографіці порівнюється місце удару за 9 липня та станом на ранок 12-го.

“Знімки Skysat показують наслідки величезного вибуху на цьому складі боєприпасів у Новій Каховці в промисловій зоні після обстрілу з боку України”, – йдеться у повідомленні. 

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