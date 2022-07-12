Наслідки вибуху в Новій Каховці видно з космосу

Наслідки вибуху в тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області видно на знімках з космосу.
Порівняльні кадри місця удару поширив на сторінці у твітері користувач Wim Zwijnenburg.
На інфографіці порівнюється місце удару за 9 липня та станом на ранок 12-го.
“Знімки Skysat показують наслідки величезного вибуху на цьому складі боєприпасів у Новій Каховці в промисловій зоні після обстрілу з боку України”, – йдеться у повідомленні.
New @planet Skysat imagery shows the impact of the enormous blast at this ammunition depot in #NovaKakhovka at an industrial area after being targeted by #Ukraine. There's likely to be widespread UXO contamination https://t.co/Wpa7FzxuqG pic.twitter.com/4GY30BPJGF
— Wim Zwijnenburg (@wammezz) July 12, 2022
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