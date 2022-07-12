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Нардепи пропонують визнати Чечню незалежною від РФ

12/07/2022 17:02

Народні депутати Олексій Гончаренко та Муса Магомедов пропонують Верховній Раді визнати Чеченську Республіку Ічкерія суверенною державою.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у вівторок, 12 липня. Йдеться про це і на сайті Верховної Ради України.

Так, Гончаренко та Магомедов зареєстрували проєкт постанови про визнання державного суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія 11 липня (№7551).

Тексту документа на сайті парламенту поки немає, його передали на розгляд керівництву ВР.

Гончаренко пояснив у ФБ, чому “Україна повинна визнати незалежність Ічкерії”.

“Щоб скорити чеченський народ, Кремль вів дві війни, насильницкі вбивства, геноцид, призначив свого посіпаку Рамзана Кадирова, який продовжує політику терору. Росія протягом двох війн влаштовувала масовані бомбування і артобстріли, внаслідок яких міста Аргун і Грозний були майже повністю зруйновані (як Маріуполь, Сєвєродонецьк та десятки інших міст в Україні), були спрямовані також на знищення мирних жителів цих міст. Воїни Ічкерії вже допомагають Україні боротися за нашу незалежність у війні з Росією”.

Гончаренко закликав колег якнайшвидше прийняти цю постанову та запропонувати президенту Володимиру Зеленському визнати незалежність Чеченської Республіки Ічкерія.

Також він закликав звернутися до держав Європейського Союзу, США та інших країн, щоб вони підтримали цю ініціативу.

Ічкерія повинна бути вільною та незалежною від Росії”, – переконаний Гончаренко.

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