Маріуполь можуть віддати кадирівцям під контроль, вже приїхала делегація з Чечні, – мерія

У Маріуполь 17 травня прибула делегація з Чечні.
Про це повідомили у вівторок, 17 травня, в міськраді Маріуполя.
“Судячи з усього, місто можуть віддати кадирівцям під контроль. Силовики переважно приїдуть звідти. Так росіяни хочуть втримати непокорне місто. Для окупантів всі 100 тисяч жителів – це націоналісти. Бо хороших українців не буває. І те, що місцеві не вийшли на святкування 9 травня, тільки підтвердило максимальну нелояльність до окупаційної влади”, – зазначили в раді.
Влада міста каже – росіяни “закручують гайки”: місцевих чоловіків масово забирають у фільтраційні табори і там утримують.
“Окупанти нервують, а час визволення Маріуполя невпинно наближується”, – підкреслили в міській раді.
Читайте також:
Сюрреалізм: окупанти відкривають “офіс омбудсмена”, щоб розслідувати вбивства маріупольців
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!