Маріуполь можуть віддати кадирівцям під контроль, вже приїхала делегація з Чечні, – мерія

У Маріуполь 17 травня прибула делегація з Чечні.

Про це повідомили у вівторок, 17 травня, в міськраді Маріуполя.

“Судячи з усього, місто можуть віддати кадирівцям під контроль. Силовики переважно приїдуть звідти. Так росіяни хочуть втримати непокорне місто. Для окупантів всі 100 тисяч жителів – це націоналісти. Бо хороших українців не буває. І те, що місцеві не вийшли на святкування 9 травня, тільки підтвердило максимальну нелояльність до окупаційної влади”, – зазначили в раді.

Влада міста каже – росіяни “закручують гайки”: місцевих чоловіків масово забирають у фільтраційні табори і там утримують.

“Окупанти нервують, а час визволення Маріуполя невпинно наближується”, – підкреслили в міській раді.

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