Сюрреалізм: окупанти відкривають “офіс омбудсмена”, щоб розслідувати вбивства маріупольців

Російські ЗМІ повідомляють про відкриття “офісу уповноваженого з прав людини” в “ДНР”. Так окупанти буцімто розслідуватимуть “докази злочинів націоналістів”.
Про це у вівторок, 17 травня, повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.
“Сюреалізм окупованого Маріуполя… Кажуть, будуть вигадувати (закреслено) збирати докази жахливих “злочинів”націоналістів. Знову пропаганда і нуль уваги до реальних потреб 100 тисяч мирних жителів. Російська армія знищила більшу частину міста. Вбила більше 20 тисяч людей. Ті, хто вижили, й досі без ліків, світла, водопостачання та достатньої кількості їжі”, – йдеться в повідомленні.
“Скоро буде визволення та трибунал для злочинців. Для тих, хто розстрілював мирне місто та скеровував ворожий вогонь по цивільній інфраструктурі”, – додали в мерії міста.
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