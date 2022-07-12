“Для підтвердження робили тест ДНК”: ліквідовано командира 20-ї мотострілецької дивізії полковника Горобця

Україські військовослужбовці ліквідували російського полковника, командира волгоградської 20-ї мотострілецької дивізії зі складу 8-ї армії РФ Олексія Горобця. Для підтвердження особи полковника “довелося робити тест ДНК”.
Про це повідомив волгоградський ресурс “Блокнот Волгограда” з посиланням на слова вдови Горобця.
“Подзвонили з командування та повідомили. Дата та місце похорону поки не обрані”, – сказала вдова Ганна Горобець.
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