Home / Війна / 40 оабр знищила дві ворожі артсистеми “Нона-К” і техніку росіян. ВІДЕО

40 оабр знищила дві ворожі артсистеми “Нона-К” і техніку росіян. ВІДЕО

12/07/2022 13:12
Бійці 40-ї окремої артилерійської бригади ім. Великого князя Вітовта знищили дві артсистеми “Нона-К” і техніку російських загарбників.
Відео поширила пресслужба військової частини у вівторок, 12 липня.

Зокрема, артилеристи спільно з відділом розвідки штабу угруповання військ “Харків” та групи повітряної розвідки 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії знищили дві причіпні артсистеми “Нона-К”, автомобіль із боєприпасами, склад артилерійських боєприпасів російських загарбників.

“Новий феєричний жест доброї волі від вантажного авто, складу з боєкомплектом та артсистем “Нона-К”, — йдеться у дописі.

Довідково:
“Нона-К” – це радянська/російська причіпна артилерійська система калібру 120 мм. Вона є універсальною артсистемою ствольної артилерії, що поєднує властивості міномета та легкої гаубиці. Вона призначалася для озброєння артилерійських дивізіонів десантно-штурмових бригад.
Ця артсистема може виконувати функції міномета, гаубиці, мортири чи протитанкової гармати. Дальність стрільби звичайними боєприпасами – від 850 до 8850 м, активно-реактивними снарядами – 13 км.

Читайте також:
Трофейним зенітно-ракетним комплексом “Панцир” знищили першу ворожу ціль

 

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Моравецький назвав Путіна “спадкоємцем УПА”. В’ятрович відреагував

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав російського президента Путіна “спадкоємцем УПА”, вказавши на те, куди може привести український націоналізм. Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Моравецького. Таким чином у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse