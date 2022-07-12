40 оабр знищила дві ворожі артсистеми “Нона-К” і техніку росіян. ВІДЕО

Бійці 40-ї окремої артилерійської бригади ім. Великого князя Вітовта знищили дві артсистеми “Нона-К” і техніку російських загарбників.

Зокрема, артилеристи спільно з відділом розвідки штабу угруповання військ “Харків” та групи повітряної розвідки 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії знищили дві причіпні артсистеми “Нона-К”, автомобіль із боєприпасами, склад артилерійських боєприпасів російських загарбників.

“Новий феєричний жест доброї волі від вантажного авто, складу з боєкомплектом та артсистем “Нона-К”, — йдеться у дописі.

Довідково:

“Нона-К” – це радянська/російська причіпна артилерійська система калібру 120 мм. Вона є універсальною артсистемою ствольної артилерії, що поєднує властивості міномета та легкої гаубиці. Вона призначалася для озброєння артилерійських дивізіонів десантно-штурмових бригад.

Ця артсистема може виконувати функції міномета, гаубиці, мортири чи протитанкової гармати. Дальність стрільби звичайними боєприпасами – від 850 до 8850 м, активно-реактивними снарядами – 13 км.

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