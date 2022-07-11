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Трофейним зенітно-ракетним комплексом “Панцир” знищили першу ворожу ціль

11/07/2022 18:00
Українські зенітники успішно використовують російський трофейний самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс “Панцир С-1” і знищили ним уже першу ціль.

Про це повідомили у понеділок, 11 липня, в Міноборони України з посиланням на профільне видання “АрміяInform”.

Українські зенітники зазначають, що до автоматичних гармат комплексу підходять 30-міліметрові снаряди, котрі є на озброєнні в ЗСУ. Крім того, вдалося захопити деякий боєкомплект ракет.

“Тепер цей російський “Панцир” воює на боці України і вже збив першу ворожу ціль. Не будемо уточнювати, яку саме. Наразі в строю лише одна така установка, хотілося б цілий дивізіон тих “Панцирів” мати”, — прокоментував речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У Командуванні зауважують, що очікують на «постачання» росією й іншої зброї.

“Сподіваємось, що в результаті контрнаступу українського війська рашисти порадують нас ще й такими зенітними ракетними системами, як С-400. Це буде справжній тріумф для наших зенітних ракетних військ”, — додав Ігнат.

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