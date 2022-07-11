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У Харкові російська ракета влучила в багатоповерхівку

11/07/2022 10:12

Російська ракета влучила в житлову шестиповерхівку у центральній частині Харкова.

Про це вранці в понеділок, 11 липня, інформує пресслужба ДСНС.

“Ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. Від вибуху повністю зруйнований під’їзд будівлі.

З-під завалів співробітники ДСНС врятували 86-річну жінку, мешканка квартири на другому поверсі. На щастя, жертв і постраждалих не було.

Зараз на місці події проводять аварійно-рятувальні роботи”, – йдеться в повідомленні.

Ще дві ракети влучили в подвір’я неподалік складської будівлі у Основ’янському районі, а також у школу в Слобідському районі міста.

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