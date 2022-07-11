У Харкові російська ракета влучила в багатоповерхівку

Російська ракета влучила в житлову шестиповерхівку у центральній частині Харкова.
Про це вранці в понеділок, 11 липня, інформує пресслужба ДСНС.
“Ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. Від вибуху повністю зруйнований під’їзд будівлі.
З-під завалів співробітники ДСНС врятували 86-річну жінку, мешканка квартири на другому поверсі. На щастя, жертв і постраждалих не було.
Зараз на місці події проводять аварійно-рятувальні роботи”, – йдеться в повідомленні.
Ще дві ракети влучили в подвір’я неподалік складської будівлі у Основ’янському районі, а також у школу в Слобідському районі міста.
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